Засновнику бренду Jacquemus освідчився його коханий

Дизайнер французького бренду Jacquemus – Симон Порт Жакмю, зовсім скоро одружиться, адже його бойфренд Марко Маестро зробив пропозицію одруження . Освідчення відбулось на березі французького острова Єр, звідки пара опублікувала романтичне фото.

Про заручини пари стало відомо днем раніше, 6 червня. На світлині Марко тримає руку Симона, на безіменному пальці якого сяє золоте кільце.

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"Я сказав так!" – лаконічно підписав фото Жакмю.

"Моє життя таке ж хороше, як пісня ABBA. Це так само чудово, як "Танцююча королева" (Dancing Queen – назва однієї з пісень гурту)" – натомість зробив підпис під подібним фото Марко Маестро.

Реакція знаменитостей

Знаменитий дизайнер має чимало зіркових колег, тому на радісну подію відреагували Джіджі Хадід, Кортні Кардашян, Кендалл Дженнер, Леоні Ганне та багато інших. Вони залишили зворушені "емоджі" та слова привітань.

Варто додати, що пара зустрічається з осені 2018-го року. Вони рідко публікують спільні фото, оскільки часто отримують багато хейту зі сторони інтернет-користувачів.