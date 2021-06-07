О помолвке пары стало известно днем ранее, 6 июня. На фотографии Марко держит руку Симона, на безымянном пальце которого сияет золотое кольцо.

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"Я сказал Да!"– лаконично подписал фото Жакмюс.

"Моя жизнь так же хороша, как песня ABBA. Это так же замечательно, как "Танцующая королева" (Dancing Queen – название одной из песен группы)" –сделал подпись под подобным фото Марко Маэстро.

Реакция знаменитостей

Знаменитый дизайнер имеет немало звездных коллег, поэтому на радостное событие отреагировали Джиджи Хадид, Кортни Кардашьян, Кендалл Дженнер, Леони Ганне и многие другие. Они оставили трогательные "эмоджи" и слова поздравлений.

Стоит добавить, что пара встречается с осени 2018-го года. Они редко публикуют совместные фото, поскольку часто получают много хейта со стороны интернет-пользователей.