Засновник бренду Jacquemus Симон Порт Жакмюс зіграв весілля з коханим: романтичні фото Франції

Kреативний директор Jacquemus Симон Порт Жакмюс одружився з бойфрендом Марко Маестрі. Камерну церемонію влаштували 27 серпня на Лазурному березі Франції й запросили зіркових гостей.

Локацію для весілля обрали невипадково. 32-річний Симон Порт Жакмюс родом з Провансу, який часто оспівує у своїх роботах. Тож не дивно, що церемонія відбулась у містечку Шарлеваль, що на півдні Франції.

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Яким було весілля засновника Jacquemus Симона Порт Жакмюса

На розпис у місцевій ратуші Марко прибув на ретроавтомобілі Morris Garage з мамою Кеті, а Симона до вівтаря вела бабуся Лілін у білій сукні. Він одягнув чорний костюм, з кишені якого виднілася біла фата. Після офіційного одруження святкування перенесли до замку Шато де Бонневаль.

Вчора я сказав "так",

– підписав Симон Порт Жакмюс весільні фото.

Цікаво, що на весілля засновник бренду Jacquemus запросив зіркових подруг – співачку Дуа Ліпу, французьких моделей Жанну Дамас і Тіну Кунакі, дизайнерку Аміну Муадді. Багато гостей з'явилося у вбраннях від Jacquemus.

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Симон Порт Жакмюс заручився у червні 2021 року. Йому освідчився власник рекламної агенції Yoann et Marco Марко Маестрі, з яким він зустрічаэться з 2018 року.