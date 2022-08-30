Локацию для свадьбы выбрали не случайно. 32-летний Симон Порт Жакмюс родом из Прованса, который часто воспевает в своих работах. Неудивительно, что церемония состоялась в городке Шарлеваль, что на юге Франции.

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Какой была свадьба основателя Jacquemus Симона Порт Жакмюса

На роспись в местной ратуше Марко прибыл на ретроавтомобиле Morris Garage с мамой Кэти, а Симона к алтарю вела бабушка Лилин в белом платье. Он надел черный костюм, из кармана которого виднелась белая фата. После официальной женитьбы празднование перенесли в замок Шато де Бонневаль.

Вчера я сказал "да",

– подписал Симон Порт Жакмюс свадебные фото.

Интересно, что на свадьбу основатель бренда Jacquemus пригласил звездных подруг – певицу Дуа Липу, французских моделей Жанну Дамас и Тину Кунаки, дизайнера Амина Муадди. Многие гости появились в нарядах от Jacquemus.

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Симон Порт Жакмюс обручился в июне 2021 года. Ему сделал предложение владелец рекламного агентства Yoann et Marco Марко Маэстри, с которым он встречается с 2018 года.