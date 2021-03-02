Заслужену артистку Росії не пустили в Україну через візити у Крим

Російську акторку театру та кіно затримали у аеропорту "Бориспіль", коли та намагалась потрапити в Україну. Жінка прилетіла рейсом з Мінська і під час оформлення стало відомо, що у 2020 році вона відвідувала окупований Крим. Їй заборонили в'їзд в країну на 3 роки.

Російську акторку затримала Держприкордонслужба. Вона пояснила, що відвідувала Крим навесні 2020 року з приватним візитом і потрапила туди авіарейсом. Також правоохоронці зафіксували інші візити жінки на окуповану Росією територію України. Загалом жінка хотіла потрапити в Україну, тому що повинна була взяти участь у кінозйомках.

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Окрім заборони перебування в Україні терміном на 3 роки, її притягнули до відповідальності за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Наразі акторка повернулась зворотним рейсом в Білорусь.

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Хто ця артистка?

Згідно з інформацією видання "Українська правда", цією акторкою стала Роза Хайрулліна. Востаннє вона взяла участь у серіалі російського режисера Федора Бондарчука "Псих", а також була задіяна у фільмі "Канікули президента", зйомки якого проходили в окупованому Росією Криму. Акторка є заслуженою артисткою Татарстану і Росії, а також лауреатом Державної премії Російської Федерації. 59-річна жінка зіграла у десятках фільмів та отримала чимало російських нагород. Вона також відома своїм епатажним стилем.



Роза Хайрулліна отримала заборону на в'їзд в Україну / Фото з мережі