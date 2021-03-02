Российскую актрису театра и кино задержали в аэропорту "Борисполь", когда та пыталась попасть в Украину. Женщина прилетела рейсом из Минска и во время оформления стало известно, что в 2020 году она посещала оккупированный Крым. Ей запретили въезд в страну на 3 года.

Российскую актрису задержала Госпогранслужба. Она объяснила, что посещала Крым весной 2020 года с частным визитом и попала туда авиарейсом. Также правоохранители зафиксировали другие визиты женщины на оккупированную Россией территорию Украины. В целом женщина хотела попасть в Украину, потому что должна была принять участие в киносъемках.

Читайте также Российские музыканты из "Хора Турецкого" попали в "черный список" Минкульта

Кроме запрета пребывания в Украине сроком на 3 года, ее привлекли к ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Сейчас актриса вернулась обратным рейсом в Беларусь.

Пограничники задержали российскую актрису: видео

Кто эта артистка?

Согласно информации издания "Украинская правда", этой актрисой стала Роза Хайруллина. В последний раз она приняла участие в сериале российского режиссера Федора Бондарчука "Псих", а также была задействована в фильме "Каникулы президента", съемки которого проходили в оккупированном Россией Крыму. Актриса является заслуженной артисткой Татарстана и России, а также лауреатом Государственной премии Российской Федерации. 59-летняя женщина сыграла в десятках фильмов и получила немало российских наград. Она также известна своим эпатажным стилем.



Роза Хайруллина получила запрет на въезд в Украину / Фото из сети