У театрі, де працювала Марія Гонта, наголосили, що режисери залюбки використовували її щедрий талант, доручали головні ролі та ставили на неї вистави.

До слова Ексдержсекретар США Колін Пауелл помер від коронавірусу

Особливо глибинно актриса розкривала у своїй творчості тему материнства, досягаючи об'ємного й різнопланового її звучання – від героїко-трагедійного до поблажливого, пройнятого ніжністю й ліризмом,

– наголосили в театрі.

Марія Гонта протягом останніх тижнів боролась з коронавірусом. Саме від ускладнень інфекції вона й померла.

Марія Гонта в театрі: дивіться фото

Що відомо про Марію Гонту

Це 83-річна актриса Тернопільського академічного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. Має звання заслуженої артистки України.

Також Марія Гонта отримувала премію Марії Заньковецької у 2004 році й мала довічну президентську стипендію. За своє життя вона відіграла понад сотню ролей, серед яких:

Маруся Чурай ("Дівчина з легенди" Любові Забашти),

Рахіра ("Земля" Василя Василька за Ольгою Кобилянською),

Ганна ("Маруся Богуславка" Михайла Старицького),

Наталка ("Наталка Полтавка" Миколи Лисенка) та багато інших.

Публікація театру:

18 жовтня 2021 року на 84 році життя перестало битися серце Великої Актриси, заслуженої артистки України Марії Гонти…

Народилася Марія Євгенівна Гонта 17 грудня 1937 року у селі Новомалині Острозького району на Рівненщині. У 1956 році закінчила Дубнівське культурно-освітнє училище. Навчалася у студії, що діяла при Рівненському обласному музично-драматичному театрі. Невдовзі Марію Гонту зарахували у штат трупи. Спочатку Марія Євгенівна виступала у масових сценах, виконувала епізодичні ролі, а потім пробувала сили у відтворенні серйозніших образів.

Найповніше Марія Гонта розкрила свої акторські можливості на сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, де працювала з 1962 року. Тут вона зустріла добрих порадників – народних артистів України Ярослава Геляса і Павла Загребельного, заслужену артистку України Сузанну Коваль, яка підтримала її у перші дні переходу до Тернополя і допомогла одразу вписатися в колектив. У 1979 році Марії Гонті присвоєно звання заслуженої артистки УРСР. Ця талановита, працьовита актриса з хорошими зовнішніми і голосовими даними полонила серця глядачів і багато років не переставала дивувати їх широкою палітрою створених нею образів.

Режисери залюбки використовували її щедрий талант, доручали головні ролі, ставили на неї вистави.

Вимоглива до себе, М. Є. Гонта сповна розкрилася як актриса, чиї роботи стали окрасою Тернопільської сцени, і довели, що їй під силу будь-який жанр – від оперети до трагедії. Про це свідчать зіграні нею ролі – Катерина ("Чебрець пахне сонцем" О. Коломійця), Маруся Чурай ("Дівчина з легенди" Л. Забашти), Рахіра ("Земля" В. Василька за О. Кобилянською), Маруся ("Дай серцю волю…" М. Кропивницького), Онисія ("Влада темряви" Л. Толстого), Уляна ("Сватання на Гончарівці" Г. Квітки-Основ’яненка), Ганна ("Маруся Богуславка" М. Старицького), Кручиніна ("Без вини винні" О. Островського), Стелла ("Вільний вітер" О. Дунаєвського), Наталка ("Наталка Полтавка" М. Лисенка), Катря ("Не судилось" М. Старицького), Тетяна ("Суєта" І. Карпенка-Карого), Оксана, Одарка ("Запорожець за Дунаєм" С. Гулака-Артемовського), Лідія Василівна ("Старомодна комедія" О. Арбузова), Чіпра ("Циганський барон" Й. Штрауса) – і це далеко не повний перелік.

Особливо глибинно актриса розкривала у своїй творчості тему материнства, досягаючи об'ємного й різнопланового її звучання – від героїко-трагедійного до поблажливого, пройнятого ніжністю й ліризмом. Ціла плеяда материнських образів Марії Гонти у виставах "Суєта", "Хазяїн" І. Карпенка-Карого, "Маклена Граса" М. Куліша, "Лісова пісня" Лесі Українки , "Мати" К. Чапека, "Поки вона помирала" Н. Птушкіної засвідчують про непересічний талант актриси.

За свою високу професійну майстерність Марія Гонта отримала премію імені Марії Заньковецької (2004 року); орден "Честь і слава Тернопільщини II ступеня", довічну Президентську стипендію.

Про творчість Марії Гонти написано глибокі театрознавчі дослідження, створено теле- та радіопередачі. Актриса користувалася пошаною колективу і любов'ю вдячних глядачів.