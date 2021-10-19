В театре, где работала Мария Гонта, отметили, что режиссеры охотно использовали ее щедрый талант, поручали главные роли и ставили на нее представления. –

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Особенно глубоко актриса раскрывала в своем творчестве тему материнства, достигая большого и разнопланового ее звучания – от героико-трагедийного к снисходительного, пронизанного нежностью и лиризмом,

– отметили в театре.

Мария Гонта течение последних недель боролась с коронавирусом. Именно от осложнений инфекции она и умерла.

Мария Гонта в театре: смотрите фото

Что известно о Марии Гонте

Это 83-летняя актриса Тернопольского академического украинского драматического театра имени Тараса Шевченко. Имеет звание заслуженной артистки Украины.

Также Мария Гонта получала премию Марии Заньковецкой в ​​2004 году и имела пожизненную президентскую стипендию. За свою жизнь она сыграла более сотни ролей, среди которых:

Маруся Чурай ( "Девушка из легенды" Любви Забашты),

Рахира ( "Земля" Василия Василько за Ольгой Кобылянской),

Анна ( "Маруся Богуславка" Михаила Старицкого),

Наталка ( "Наталка Полтавка" Николая Лысенко) и многие другие.

Публикация театра:

18 октября 2021 на 84 году жизни перестало биться сердце Великой Актрисы, заслуженной артистки Украины Марии Гонты...

Родилась Мария Евгеньевна Гонта 17 декабря 1937 в селе Новомалин Острожского района Ровенской области. В 1956 году окончила Дубновское культурно-просветительное училище. Училась в студии, действовавшей при Ровенском областном музыкально-драматическом театре. Вскоре Мария Гонта зачислили в штат труппы. Сначала Мария Евгеньевна выступала в массовых сценах, выполняла эпизодические роли, а потом пробовала силы в воспроизведении серьезных образов.

Наиболее полно Мария Гонта раскрыла свои актерские возможности на сцене Тернопольского академического областного украинского драматического театра имени Тараса Шевченко, где работала с 1962 года. Здесь она встретила добрых советчиков – народных артистов Украины Ярослава Геляса и Павла Загребельного, заслуженную артистку Украины Сузанну Коваль, которая поддержала ее в первые дни перехода в Тернополь и помогла сразу вписаться в коллектив. В 1979 году Марии Гонте присвоено звание заслуженной артистки УССР. Эта талантливая, трудолюбивая актриса с хорошими внешними и голосовыми данными пленила сердца зрителей и много лет не переставала удивлять их широкой палитрой созданных им образов.

Режиссеры охотно использовали ее щедрый талант, поручали главные роли, ставили на нее представления.

Требовательна к себе, М. Е. Гонта вполне раскрылась как актриса, чьи работы стали украшением Тернопольской сцены, и доказали, что ей под силу любой жанр – от оперетты к трагедии. Об этом свидетельствуют сыгранные ею роли – Екатерина ("Чабрец пахнет солнцем" А. Коломийца), Маруся Чурай ("Девушка из легенды" Л. Забашты), Рахира ("Земля" В. Василько по О. Кобылянской), Маруся ("Дай сердцу волю..." М. Кропивницкого), Анисья ("Власть тьмы" Л. Толстого), Ульяна ("Сватовство на Гончар" Квитки-Основьяненко), Анна ("Маруся Богуславка" М. Старицкого), Кручинина ("Без вины виноватые" А. Островского), Стелла ("Вольный ветер" О. Дунаевского), Наталка ("Наталка Полтавка" Н. Лысенко), Екатерина ("Не судилось" М. Старицкого), Татьяна ("Суета" И. Карпенко-Карий), Оксана, Одарка ("Запорожец за Дунаем" С. Гулак-Артемовского), Лидия Васильевна ("Старомодная комедия" А. Арбузова), Чипра ("Цыганский барон" И. Штрауса) – и это далеко не полный перечень.

Особенно глубоко актриса раскрывала в своем творчестве тему материнства, достигая большого и разнопланового ее звучания – от героико-трагедийного к снисходительного, пронизанного нежностью и лиризмом. Целая плеяда материнских образов Марии Гонты в спектаклях "Суета", "Хозяин" Карпенко-Карого, "Маклена Граса" М. Кулиша, "Лесная песня" Леси Украинский, "Мать" К. Чапека, "Пока она умирала" Н. Птушкиной свидетельствуют о незаурядном таланте актрисы.

За свою высокое профессиональное мастерство Мария Гонта получила премию имени Марии Заньковецкой (2004 года); орден "Честь и слава Тернопольщины II степени", пожизненную Президентскую стипендию.

О творчестве Марии Гонты написано глубокие театроведческие исследования, созданы теле- и радиопередачи. Актриса пользовалась уважением коллектива и любовью благодарных зрителей.