"Зараз такий час, що треба": як у час війни Андрій Бєдняков перейшов на українську

Шоумен з Маріуполя Андрій Бєдняков важко переживає блокаду та знищення свого рідного міста, тому військові події та багато інших факторів вплинули на те, аби повністю перейти у побуті на українську мову. Він зізнався, що почав її краще вивчати ще раніше.

За словами Бєднякова, це сталось ще раніше, ймовірно, коли президент підписав "мовний закон" у квітні 2019 року. Окрім сфери послуг та документообігу, велику увагу "українізації" приділялось телебаченню. На тлі повномасштабного вторгнення Бєдняков почав розмовляти українською не лише на роботі, а й у побуті.

Цікаво Українська – крута: Дурнєв, дружина Павліка, Трінчер та інші переходять на державну мову

Я намагаюсь повністю перейти на українську мову і спілкуватись нею. Проте я давно вивчав її для роботи, коли всіх перевели на українську мову. До того ж я в школі не дуже любив українську, тому у мене були складні проблеми з цим. Звичайно, зараз вона не дуже добра і не така, як хотілося б. Але ми вчимося. Зараз такий час, що треба переходити,

– переконаний ведучий.

Щодо помилок, які роблять люди, коли з російської мови переходять на українську, то він ставиться самокритично.

"Я дуже самокритична людина, тому я, звісно переживаю. Особливо, коли були прямі ефіри або зйомки українською мовою. Хотілося вільно розмовляти, спокійно, і тому я так переживав. Але можу сказати, що в нас є багато людей, які працюють на українському телебаченні і не дуже красиво теж можуть розмовляти, на жаль", – додав Бєдняков.

Зазначимо, що про перехід на українську нещодавно розповідав Володимир Дантес. На тлі російської агресії він теж припинив розмовляти мовою ворога та закликає до цього усіх своїх прихильників.

Андрій Бєдняков у шоу "Слава+": дивитись відео онлайн