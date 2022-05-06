"Сейчас такое время, что нужно": как во время войны Андрей Бедняков перешел на украинский

Шоумен из Мариуполя Андрей Бедняков тяжело переживает блокаду и уничтожение своего родного города, поэтому военные события и многие другие факторы повлияли на то, чтобы полностью перейти в обиходе на украинский язык. Он признался, что начал ее лучше учить еще раньше.

По словам Беднякова, это произошло еще раньше, вероятно, когда президент подписал "языковой закон" в апреле 2019 года. Кроме сферы услуг и документооборота большое внимание "украинизации" уделялось телевидению. На фоне полномасштабного вторжения Бедняков начал говорить по-украински не только на работе, но и в быту.

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Я стараюсь полностью перейти на украинский язык и общаться на нем. Однако я давно изучал его для работы, когда всех перевели на украинский язык. К тому же я в школе не очень любил украинский, поэтому у меня были сложные проблемы с этим. Конечно, сейчас она не очень хорошая и не такая, как хотелось бы. Но мы учимся. Сейчас такое время, что нужно переходить,

– убежден ведущий.

Что касается ошибок, которые совершают люди, когда с русского языка переходят на украинский, то он относится самокритично.

"Я очень самокритичный человек, поэтому я, конечно, переживаю. Особенно, когда были прямые эфиры или съемки на украинском языке. Хотелось свободно разговаривать, спокойно, и потому я так переживал. Но могу сказать, что у нас есть много людей, которые работают на украинском телевидении и не очень красиво тоже могут разговаривать, к сожалению", – добавил Бедняков.

Отметим, что о переходе на украинский недавно рассказывал Владимир Дантес. На фоне российской агрессии он тоже прекратил говорить на враге и призывает к этому всех своих поклонников.

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