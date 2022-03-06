Ведучий-мандрівник пів життя провів у відрядженнях по найвіддаленіших куточках світу, однак на час війни залишився в Україні. Так само і його дружина Олександра Кучеренко. Вона не стала тікати ані на Захід, ані за кордон, аби допомагати українцям на місці.

До теми Святослав Вакарчук побував в Одесі, де підтримав поранених бійців і медиків

Чому Олександра Кучеренко залишилася в Києві

Я в Києві. Я вдома. Намагаюся зберігати нерви й дух. Навіть коли знову лунають вибухи і сирени… Зараз немає чужої біди, в кожного українця вона одна – війна. Треба бути згуртованими і берегти життя одне одного,

– поділилася ведуча.

До того ж "Міс Україна 2016" не сидить склавши руки, а співпрацює з колегами-журналістами – координує запити з допомоги та допомагає сама, коли це під силу. Крім того, ведучій пишуть друзі з-за кордону, організатори конкурсу краси Міс Світу, вони цікавляться, як можуть підсобити. Дружина Комарова просить їх перераховувати гроші українській армії та на гуманітарну допомогу.

Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму ведучої

Як Дмитро Комаров підтримує ЗСУ

На 10-й день війни, 5 березня, мандрівник подякував Збройним силам України, дружинам і дітям наших захисників. Символічно, що відео він зняв на території музею історії України у Другій світовій війні, під величною Батьківщиною-мати.

Українські військові, чоловіки, ми пишаємося вами. Ви – сила, стіна, підтримка. Ми вас дуже любимо, ми разом з вами. Дружини українських військових, хочу висловити вам підтримку й сказати, що ваші чоловіки справжні герої. Ми обов'язково переможемо. Збройні сили України найкращі. Ми віримо у вас,

– подякував Дмитро Комаров.

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Повний текст публікації Олександри Кучеренко:

Я в Києві. Я вдома. Намагаюся зберігати нерви й дух. Навіть коли знову лунають вибухи і сирени. Працюю з колегами-журналістами, координую запити з допомоги, намагаюся і сама допомагати кожного разу, коли мені це під силу. Зараз немає чужої біди, в кожного українця вона одна – війна. Треба бути згуртованими і берегти життя одне одного: підпишіться на телеграм-канали волонтерів вашого регіону – просто зараз поруч можуть бути ті, з ким ви можете поділитися ліками, їжею, автівкою, прихистком. Або допоможуть вам.

Мені пишуть багато друзів і знайомих з-за кордону: хвилюються і теж питають, як можуть допомогти. Увесь світ зараз з Україною! Вчора був навіть один неочікуваний для мене дзвінок. Від Міс Світу з центральним офісом у Лондоні. Сказали, що глибоко переймаються і підтримують Україну, готові надати допомогу українцям, розповсюджувати правдиву інформацію про ситуацію в країні, аби зупинити російську агресію і цю криваву війну! Такі слова вартують набагато більше за будь-яку корону Міс Світу… У відповідь я написала листа і залишила офіційні реквізити, куди зараз можна перерахувати гроші на підтримку української армії та гуманітарну допомогу українцям.