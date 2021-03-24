Поповнення в королівській родині: внучка Єлизавети II народила дитину

Джерело:BBC
Донька принцеси Анни — Зара — втретє стала матір'ю. 39-річна жінка народила хлопчика від чоловіка Майка Тіндолла. У подружжя вже є дві доньки – шестирічна донька Мія і дворічна Лєна.
Про народження довгоочікуваного хлопчика стало відомо сьогодні, 24 березня. А сам хлопчик народився в неділю, 21 березня. Таку інформацію повідомив прессекретар колишнього регбіста Майка Тіндолла.
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Інформацію про народження хлопчика Майк особисто оприлюднив у своєму твіттері. Під час онлайн-включення він зізнався, що став багатодітним батьком.
Неділля стала набагато кращою, тому що в моєму будинку з'явився маленький хлопчик!
– заявив чоловік і викликав бурхливу реакцію у його співрозмовників.
За словами чоловіка Зари, вона народила вдома у ванній, оскільки вони не встигли доїхати до лікарні. "На щастя, акушерка, яка збиралася зустріти нас в лікарні, перебувала недалеко, тому вона під'їхала, коли ми вже вжили всіх необхідних заходів і зайняли позицію, за нею приїхала ще одна акушерка!", – додав він.
Представник пари виданню Hello! розсекретив ім'я дитини. Хлопчика назвали Лукас Філіп.
Раніше онучка Єлизавети II розповідала, що перенесла два викидні після народження старшої дочки 2014 року і стала першою королівською особою, яка відкрито розповіла про такий досвід. У грудні 2020 року вона та її чоловік зізнались, що очікують на появу третьої дитини. Майк Тіндолл тоді не приховував, що дуже хоче, аби народився хлопчик. Зараз сім'я живе у маєтку принцеси Анни.
Сім'я Зари і Майка Тіндоллів / Фото Getty Images
Зазначимо, що про пережитий викидень розповіла восени 2020 року і Меган Маркл. Це сталось у липні, коли вона на руках тримала свого першого сина Арчі. Меган та її чоловіку принцу Гаррі (теж онуку Єлизавети II) вдалось успішно завагітніти вдруге і зараз вони очікують на появу дівчинки, яка повинна народитись влітку.
У королеви та принца Філіпа народилось четверо дітей: Чарльз, Анна, Ендрю та Едвард.
Усі діти постворювали сім'ї й тому в Єлизавети з'явилось аж шестеро онуків: Гаррі, Вільям, Беатріс, Євгенія, Зара, Луїза, Джеймс і Пітер.
Також у британської королеви є 10 правнуків.
Єлизавета II з правнуками та онуком Джеймсом (ліворуч) і онучкою Луїзою (найвища дівчинка) / Фото Getty Images