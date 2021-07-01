Заплуталась у власних штанах: Олена Кравець зламала ногу

Зірка "Кварталу 95" та українська телеведуча Олена Кравець розповіла, що з нею трапився прикрий випадок. Вона зламала ногу, тому тепер близько тижня повинна лежати в ліжку.

Українська комічна акторка Олена Кравець поділилась, що днями з нею трапився неприємний інцидент. Через це вона на певний час буде дистанційно приєднуватися до програм, які веде.

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Олена Кравець зламала ногу

Сам випадок ведуча назвала "трагікомедією". Вона зізналась, що не знає, як таке могло статися, адже "ніщо не віщувало біди".

Я прийшла додому, накупила собі черешень й планувала зайнятися справами. І я просто заплуталася у власних, таких широких шовкових штанах, я спіткнулася, вдарилася ногою об одвірок, я навіть не впала,

– розповіла Кравець.

"Я просто дуже боляче вдарилася об одвірок, заплутавшись у власних штанах. І все, за 15 хвилин набряк і воно все таке неприємного кольору, трошки боліло", – додала акторка.

Олена Кравець вже зверталась до лікаря. Їй поставили діагноз – перелом плюснової кістки. У зв'язку з цим понад тиждень зірка повинна лежати на ліжку із задертою ногою.

Із зірками нерідко трапляються такі прикрі випадки. Світлана Тарабарова розповідала, що приїхала на зйомки, однак не помітила одвірку та вдарилась об нього носом. Співачка зізналась, що це було дуже боляче, однак вона продовжила працювати.