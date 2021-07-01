Украинская комическая актриса Елена Кравец поделилась, что на днях с ней случился неприятный инцидент. Из-за этого она на определенное время будет дистанционно присоединяться к программам, которые ведет.

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Елена Кравец сломала ногу

Сам случай ведущая назвала "трагикомедией". Она призналась, что не знает, как такое могло произойти, ведь "ничто не предвещало беды".

Я пришла домой, накупила себе черешни и планировала заняться делами. И я просто запуталась в собственных, таких широких шелковых брюках, я споткнулась, ударилась ногой о косяк, я даже не упала,

– рассказала Кравец.

"Я просто очень больно ударилась о косяк, запутавшись в собственных брюках. И все, за 15 минут отек и оно все такое неприятного цвета, немножко болело", – добавила актриса.

Елена Кравец уже обращалась к врачу. Ей поставили диагноз – перелом плюсневой кости. В связи с этим более недели звезда должна лежать на кровати с задранной ногой.

Со звездами нередко случаются такие досадные случаи. Светлана Тарабарова рассказывала, что приехала на съемки, но не заметила перекладину и ударилась об неё носом. Певица призналась, что это было очень больно, однако она продолжила работать.