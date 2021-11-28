Запідозрили онкологію, – Валерій Харчишин розповів про операцію

Лідер "Другої ріки" Валерій Харчишин влітку переніс операцію. Лікарі запідозрили в нього онкозахворювання й одразу прооперували.

Під час хірургічного втручання Валерію видалили орган, який постраждав під час ДТП, в яку артист потрапив ще в 2007 році.

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Операція Валерія Харчишина

Чоловік розповів, що у 2011 році від онкологічного захворювання помер його старший брат. А через десять років сам Харчишин опинився на межі життя та смерті. Лікарі прийняли рішення терміново оперувати його, навіть не порадившись. Таким чином врятували.

Після операції, яку артистові провели в серпні, потрібно було місяць відновлюватися. Однак вже на шостий день виступав в Маріуполі, де відбувався концерт з нагоди 30-річчя Незалежності України. Глядачі не звернули уваги на те, що перші 3 пісні Валерій виконував, сидячи на стільці.

Якщо в наркомана заберуть його дозу, він за неї боротиметься. Так само і зі сценою,

– підкреслив лідер "Другої ріки".

Він не хотів скасовувати концерт через погане самопочуття. Однак після виступу Харчишина госпіталізували, оскільки йому стало зле.

, що у 2007 році потрапив в аварію, коли власною автівкою їхав з Києва до Житомира. Там його дружина Юлія народила сина Євгена. Музикант не впорався з керуванням і на великій швидкості в'їхав у дерево. Після цієї ДТП тривалий час реабілітовувався.