"Запала на альфонса": Тоня Матвієнко відповіла на закиди хейтерів
Джерело:ЖВЛ
Українська співачка Тоня Матвієнко відповіла на критику користувачів мережі. Вона спростувала чутки про те, що Мірзоян – альфонс, і що саме він зіпсував стосунки батьків.
Відома українська співачка Тоня Матвієнко в шоу-бізнесі вже близько 10 років. Та досі їй "прилітають" дивні та неаргументовані закиди хейтерів. Зірка вкотре вирішила на них відповісти.
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Тоня Матвієнко відповіла на закиди хейтерів
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"Запала на альфонса"
На такий закид Тоня відповіла, що Арсен Мірзоян, її чоловік, заробляє ще більше, ніж вона та Ніна Митрофанівна.
А хто у нас такий альфонс? Що це означає? Повірте, у нього ще більше грошей, ніж у мене з мамою,
– поділилась Матвієнко.
Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян / Фото з інстаграму зірки
На такий закид Тоня відповіла, що Арсен Мірзоян, її чоловік, заробляє ще більше, ніж вона та Ніна Митрофанівна.
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"Любить чужих чоловіків"
Тоня Матвієнко жартівливо погодилась з твердженням коментатора: "Так, от народилася і собі поставила галочку – як виросту, буду любити лише чужих мужиків. Я думаю, що у вас теж є багато, чого, про що ви думаєте, але не реалізовуєте. І мені заздрите!".
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"У свої 40 досі живе з батьками"
Виконавиця зізналась, що і її не задовільняє така ситуація. Однак жити з мамою видалось їй зручно, адже завжди є на кого залишити доньку.Додамо, що самій Ніні Матвієнко теж не до вподоби життя з донькою та її зятем. Вона вважає, що дім затісний для такого сімейства, тому мріє про окрему квартиру для подружжя.
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"Привела до дому чоловіка та вижила рідного батька"
Йдеться про те, що батько Тоні переїхав від Ніни Матвієнко через кризу у їхніх стосунках. Однак сама співачка наголосила, що розлучатися з чоловіком не планує, адже готова дати йому другий шанс.
"Це я знаю, це інтерв'ю мамине трошечки не так було донесене. Ні, все нормально. Батько, це з мамою у них там свої проблеми. Не через мене, повірте!", – підкреслила Тоня Матвієнко.