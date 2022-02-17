Відома українська співачка Тоня Матвієнко в шоу-бізнесі вже близько 10 років. Та досі їй "прилітають" дивні та неаргументовані закиди хейтерів. Зірка вкотре вирішила на них відповісти.

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Тоня Матвієнко відповіла на закиди хейтерів

"Запала на альфонса"

На такий закид Тоня відповіла, що Арсен Мірзоян, її чоловік, заробляє ще більше, ніж вона та Ніна Митрофанівна.

А хто у нас такий альфонс? Що це означає? Повірте, у нього ще більше грошей, ніж у мене з мамою,

– поділилась Матвієнко.



Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян / Фото з інстаграму зірки

На такий закид Тоня відповіла, що Арсен Мірзоян, її чоловік, заробляє ще більше, ніж вона та Ніна Митрофанівна.

"Любить чужих чоловіків"

Тоня Матвієнко жартівливо погодилась з твердженням коментатора: "Так, от народилася і собі поставила галочку – як виросту, буду любити лише чужих мужиків. Я думаю, що у вас теж є багато, чого, про що ви думаєте, але не реалізовуєте. І мені заздрите!".

"У свої 40 досі живе з батьками"

Виконавиця зізналась, що і її не задовільняє така ситуація. Однак жити з мамою видалось їй зручно, адже завжди є на кого залишити доньку.

Додамо, що самій Ніні Матвієнко теж не до вподоби життя з донькою та її зятем. Вона вважає, що дім затісний для такого сімейства, тому мріє про окрему квартиру для подружжя.

"Привела до дому чоловіка та вижила рідного батька"

Йдеться про те, що батько Тоні переїхав від Ніни Матвієнко через кризу у їхніх стосунках. Однак сама співачка наголосила, що розлучатися з чоловіком не планує, адже готова дати йому другий шанс.

"Це я знаю, це інтерв'ю мамине трошечки не так було донесене. Ні, все нормально. Батько, це з мамою у них там свої проблеми. Не через мене, повірте!", – підкреслила Тоня Матвієнко.