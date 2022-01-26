Замерз посеред вулиці: в Парижі трагічно помер фотограф Рене Робер
Джерело:твітер Мішеля Момпонте
Відомий французький фотограф Рене Робер трагічно загинув у Парижі. Він 9 годин пролежав на тротуарі й помер через переохолодження.
Трагедія сталася ще 18 січня, в районі Республіка. На момент смерті французькому митцю було 84 роки. Приблизно о 21:30 на прогулянку. Ймовірно, чоловік на деякий час втратив свідомість, а потім не мав сили встати.
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Помер фотограф Рене Робер
У критичний момент фотографу ніхто не допоміг і він залишився лежати на вулиці. Приблизно о 6:00 до служби порятунку звернувся бездомний Саму. Медики госпіталізували потерпілого, однак через сильне переохолодження він помер у лікарні.
Про смерть фотографа в мережі повідомив його друг і журналіст Мішель Момпонте. Чоловік зазначив, що його товариш лежав у свідомості близько п'яти чи шести годин в одному з найвідвідуваніших місць у Парижі. Мішель звернувся до всіх людей.
Коли людина лежить на тротуарі, а ми поспішаємо, перевірмо його стан. Зупинімося на мить. Ніхто не вважав за потрібне втрутитися. Він не повинен був померти,
– написав Момпонте.
Фотограф Рене Робер / Фото з твітеру Мішеля Момпонте
Що відомо про Рене Робера
- Рене Робер народився у Швейцарії в 1936 році.
- Популярність фотографу принесли портрети виконавців фламенко, яких він фотографував протягом половини століття.
- Рене опублікував 3 фотокниги: "Фламенко" (1993), "Лють і благодать" (2001), "Відношення до фламенко" (2003).
- Минулого року він передав свої роботи Національній бібліотеці Франції.