Трагедия произошла еще 18 января, в районе Республика. На момент смерти французскому художнику было 84 года. Примерно в 21:30 на прогулке. Вероятно, мужчина на некоторое время потерял сознание, а потом у него не было сил встать.
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Умер фотограф Рене Робер
В критический момент фотографу никто не помог и он остался лежать на улице. Примерно в 6:00 в Службу спасения обратился бездомный. Медики госпитализировали пострадавшего, однако из-за сильного переохлаждения он скончался в больнице.
О смерти фотографа в сети сообщил его друг и журналист Мишель Момпонтею. Мужчина отметил, что его товарищ лежал в сознании около пяти или шести часов в одном из самых посещаемых мест в Париже. Мишель обратился ко всем людям.
Когда человек лежит на тротуаре, а мы спешим, проверим его состояние. Остановимся на мгновение. Никто не счел нужным вмешаться. Он не должен был умереть,
– написал Момпонте.
Фотограф Рене Робер / Фото из твиттера Мишеля Момпонте
Что известно про Рене Робера
- Рене Робер родился в Швейцарии в 1936 году.
- Известность фотографу принесли портреты исполнителей фламенко, которых он фотографировал на протяжении половины века.
- Рене опубликовал 3 фотокниги: "Фламенко" (1993), "Ярость и благодать" (2001), "Отношение к фламенко" (2003).
- В прошлом году он передал свои работы Национальной библиотеке Франции.