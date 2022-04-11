"Титановий Джексон" пояснив, чому воює з ветеранами, а не в ЗСУ

Чоловік Наталки Карпи, Євген Терехов, вже пройшов війну на Донбасі 8 років тому. Зараз чоловік перебуває у батальйоні ветеранів, а не в основному складі ЗСУ. За словами чоловіка, він

Як відомо, через чотири роки після строкової службу Євгена мобілізували в АТО у 2014-му. Він перебував у складі 20-го батальйону (93 бригада). Але через складне поранення у серпні того року у бою під Мар'їнкою йому довелось поставити титанову пластину у голову, через що він тепер має прізвисько "Титановий Джексон".

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У Терехова також були складні осколкові поранення, частина з яких досі залишається у тілі чоловіка. Зараз він продовжує службу в українській армії у Києві, проте як ветеран АТО через стан здоров'я.

З мого тіла вже витягнули 80 осколків, а 24 ще досі у ньому. Ну, я там (у батальйоні ветеранів, – Showbiz 24), тому що є перевірені люди, які прикривають спину, яким ти можеш довірити своє життя. Мене комісували за станом здоров'я через пластину у голові, маю інвалідність третьої групи. Але навички "ніколи не проп'єш", тому зброю в руках тримаю,

– сказав Євген.



Євген Терехов у складі батальйону ветеранів / Фото з фейсбуку чоловіка

Щодо завдань, які виконує він та його побратими, то він назвав наступне:

"Допомагаємо патрульній поліції, людям, військовим. Всі бойові і всі знають ціну. Ціну країни. Тому що коли ти необстріляний, молодий – ти не знаєш, що відбувається і куди бігти. А тут всі знають свою чітку позицію. Хоч він сьогодні є допоміжним батальйоном, але в будь-яку секунду, якщо правильно побудована операція, то ми готові рухатися далі", – зазначив чоловік Карпи.

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Додамо, що за час російсько-української війни від 24 лютого Євген одного разу приїжджав у гості до Наталки на Львівщину. Там він зміг побачити свою донечку Злату.