Закриваємо це питання, – солістка Go_A заявила, що дуетної пісні з Måneskin не буде

За лічені тижні після Євробачення-2021 український гурт Go_A оголосив, що готує дует з переможцями Måneskin. Днями Катерина Павленко зізналась, що їхня співпраця з італійцями зірвалась. Вона пояснила це "юридичними нюансами".

На Євробаченні-2021 італійці Måneskin здружилися з гуртом Go_A і навіть пророкували йому перемогу. Під враженнями від треку SHUM вони домовилися про колаборацію з українцями. Фани з усього світу з нетерпінням чекали на епатажний дует, однак роботу над піснею призупинили.

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Солістка Go_A зізналась, що переможці Євробачення-2021 не готові до співпраці через "юридичні нюанси". Зіркам нібито не вдалось узгодити питання, які стосуються лейблу та менеджменту.

Давайте я просто зараз скажу, що її (пісні – ред. Showbiz 24) не буде, і ми назавжди закриваємо це питання. Як ідея вона є, але побачимо, що буде далі,

– заявила Катерина Павленко.

Вона не розкрила істину причину, через яку Måneskin відмовилася від дуету. Однак запевнила, що справа не лише в монетизації.

"Можливо, в майбутньому, коли цікавість до них спаде і коли в них з'явиться більше вільного часу, ми зможемо реалізувати цю пісню", – висловилась солістка Go_A.

Солістка Go_A Катерина Павленко та лідер Måneskin / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, після перемоги на Євробаченні-2021 гурт Måneskin і справді живе у шаленому ритмі:

зірки позують у провокативних фотосесіях для іменитих глянців і своїх соціальних мереж;

гастролюють по всьому світу, а 7 березня 2022 року приїдуть з концертом в Україну. Вартість найдешевшого квитка у фан-зону складала 1 299 гривень;

у жовтні гурт випустив першу пісню після перемоги на Євробаченні – MAMMAMIA, у кліпі на яку багато пристрасті та жорстокості.