По мнению Харчишина, Лыжичко способствовала реализации интересов группы организаций коллективного управления, принадлежащих ее другу Олегу Долинскому. Соответствующее расследование он опубликовал в авторской колонке на сайте "Украинская правда".

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Позиция Валерия Харчишина

Артист, лидер группы "Друга ріка" и председатель УААСП исследовал деятельность основателя компаний "Комп мюзик" и "Комп Мюзик Паблишинг" Олега Долинского и выяснил, что именно ему принадлежали права на песни Русланы в начале 2000-х годов.

Поговаривают, что рабочие отношения между Лыжичко и Долинский переросли в крепкую дружбу, а позже в совместный бизнес. И якобы Руслана в кабинетах чиновников отстаивала интересы тиражировщиков, а не авторов Украины и мира. Также по словам Харчишина, Долинский вместе с партнерами создал компании, которые собирали роялти на украинском рынке и распределяли между собой:

"Украинский музыкальный альянс";

"Украинскую лигу музыкальных прав";

"Дом авторов музыки";

ассоциацию "Агентство защиты имущественных прав" и многие другие.

Харчишин считает, что сейчас пытаются дискредитировать организацию, которую он возглавляет. Ранее так дискредитировали другие организации коллективного управления, которые образовывали национальные авторы.

Организации коллективного управления — это посредник между пользователями и авторами. Эти организации должны собрать вознаграждение за использование авторских и смежных прав в различных сферах, распределить его и отдать украинским и иностранным авторам и правообладателям, то есть музыкантам, писателям, художникам и тому подобное.

"Из государственного предприятия были выведены миллионы авторских денег в тень, и была попытка рейдерского захвата этого госпредприятия через образованную в том числе и Русланой частную организацию УААП, в контексте чего были возбуждены соответствующие уголовные производства и проведены проверки Генеральной прокуратурой с определенными последствиями к установленным лицам", – написал в своих публикации Харчишин.

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По словам Валерия, такая схема отмывания денег у украинский авторов тянется уже по меньшей мере 20 лет.

Обратите внимание! Полную версию расследования Валерию Харчишина читайте по ссылке.

Что говорит Руслана Лыжичко

Руслана прокомментировала обвинения в свой адрес на личной странице в фейсбуке. Она отметила, что грустно и стыдно читать то, что оппоненты по вопросам сбора авторской награды пишут о ней.

Все это по-человечески очень унизительно, оскорбительно, нагло, в лучших традициях "пропаганды" северного соседа – "Скабєєва-стайл". Я уже наслушалась про себя много подобного оттуда. Но не верится, что это в Киеве, в Украине, прямо сейчас и здесь,

– написала Лыжичко.

По словам Русланы, спор с коллегами – о деньгах, поэтому она "никогда не считала правильным обсуждать этот вопрос публично".

"Организация УААСП, которая претендовала и претендует собирать авторское вознаграждение пользователей авторского права – радио, телевидения, других медиа, кафе, баров, ресторанов, музыкальных фестивалей, публичных площадок и т. п., по моему мнению и мнению огромного количества моих коллег и правообладателей, полностью себя дискредитировала. Дискредитировала своей историей и деятельностью. Об этом много сказано и написано", – добавила исполнительница.

Добавим, 15 декабря депутаты Верховной Рады Украины одобрили изменения в закон "Об эффективном управлении имущественными правами в сфере авторского права".

Цель закона: разблокирование деятельности организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения музыкальных недраматических произведений, избежание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских и мировых художников,

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