Закохані в Парижі: дружина Володимира Остапчука показала романтичні фото з відпустки

Нещодавно шоумен Володимир Остапчук і його кохана Христина Горняк провели вікенд у Парижі. Закохані насолодилися романтикою французького міста, а також не втратили нагоди зробити неймовірні кадри на його тлі.

Париж є особливим місцем для подружжя, адже саме там відбулася перша романтична подорож після знайомства. Володимир і Христина повернулися у Францію, щоб знову відчути ті емоції.

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Фото Остапчука та Горняк з Парижа

Фотосесію в стилі love story пара влаштувала на тлі вечірнього Парижа. Закохані позували на даху будинку з виглядом на Ейфелеву вежу, що виблискувала жовтими вогниками.

Христина одягнула довгу атласну сукню золотистого кольору на тонких бретелях. Спокусливості її образу додавала відсутність бюстгальтера та оголена спина. Поєднала вбрання з босоніжками на підборах в тон. Волосся Горняк зібрала у хвіст, а на обличчі зробила макіяж з темною помадою на губах. Жіночності аутфіту додали прикраси – годинник, ланцюжок і каблучка.

Володимир позував поруч із коханою в чорному костюмі й білій сорочці. Вони ніжно обіймали один одного і насолоджувалися моментом.



Володимир Остапчук з дружиною в Парижі / Фото з інстаграму Христини Горняк



Володимир Остапчук з дружиною в Парижі / Фото з інстаграму Христини Горняк



Володимир Остапчук з дружиною в Парижі / Фото з інстаграму Христини Горняк

Текст публікації Христини Горняк:

З тобою я стала м'якшою, з тобою я стаю сміливішою, а саме в коханні! Тримай мене міцніше та не відпускай, адже між нами точно щось дуже особливе! Ми вчимося, ми дорослішаємо, ми стаємо мудрішими! Кожна наша подорож залишає слід на довгу пам'ять! Наша листівка from Paris with love така ніжна. Люблю!