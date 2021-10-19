Захоплення і подяка, – партнер Джамали по "Танцях з зірками" прокоментував несподіваний виліт

У 7 випуску проєкт "Танці з зірками" покинули Джамала та Антон Нестерко. Поки співачка намагається прийняти поразку, її партнер коментує несподіваний виліт. Він висловив захоплення артисткою і назвав її переможницею.

У "Вечір хітів українських зірок" на "Танцях з зірками" Джамала та Антон Нестерко постали в незвичних образах. Бальник і переможниця Євробачення-2016 наважились станцювати хіп-хоп під трек Alyona Alyona "Якби я була не я". Їхній експеримент провалився. Через низькі оцінки суддів і слабку підтримку глядачів пара покинула паркет без танцю за життя.

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Реакція партнера Джамали на виліт з "Танців з зірками"

У той час, як співачка утримується від коментарів, Антон Нестерко присвячує їй хвалебні дописи. Він назвав партнерку не лише артисткою, а й спортсменкою, бійцем і переможницею.

Захоплення і максимальна подяка! Браво, Джамало. 7 найскладніших і таких контрастних перевтілень. Максимальна зміна образу від танцю до танцю. Абсолютно різна техніка. Абсолютно різні історії. І з усіма ти впоралася воістину гідно,

– написав професійний танцівник.

Він зауважив, що на "Танцях з зірками" вони з Джамалою виходили на паркет під номером 7. За дивним збігом обставин саме 7 ефір став для них останнім. "Значить ,так і повинно було бути! І це було чудово", – завершив Антон Нестерко.

Переможниця Євробачення-2016 скупо відреагувала на допис партнера, залишивши емоджі розбитих сердець у коментарях.

Джамала з партнером по "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму Антона Нестерко

Зазначимо, Джамала та Антон Нестерко – не єдина пара, яка покинула проєкт "Танці з зірками" у 7 випуску. У зоні ризику опинилися KADNAY з Аліною Лі та Стас Горуна з Даніеллою Преап. Після танцю за життя більшість суддів віддали голоси за співака, а каратист вилетів з шоу.