Жена Виктора Павлика отметила, что ее родная сестра с детьми и мужем проживает за 68 километров от эпицентра боевых действий. Теперь с ними все хорошо.

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Репяхова рассказала о сестре в Израиле

Екатерина в инстаграмме призналась поклонникам, что ее сестра живет в городе, где относительно тихо.

Но на улицу они не выходят, особенно дети. Потому что в стране около 200 террористов ходит,
– рассказала жена Павлика.


Екатерина Репяхова рассказала о сестре в Израиле / Скриншот из ее инстаграмм-сторис

Позже она поделилась еще одним сторсом. Блогерша рассказала, что земля под домом сестры трясется от количества взрывов. Однако раздаются они относительно далеко.

Сестра Репяховой поделилась видео, как она с детьми пряталась в укрытии.


Сестра Екатерины Репяхова с детьми в бомбоубежище / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Ранее Екатерина выразила свою поддержку всем жителям Израиля в этот сложный момент.

"Держись, наш родимый Израиль! Сколько ты всего пережил! И это выдержишь", – написала блогерша.


Екатерина Репяхова поддержала Израиль / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Обострение конфликта в Израиле: коротко

  • 7 октября боевики по группировке ХАМАС напали на Израиль. Они выпустили около 2 тысяч ракет на израильские города и выпустили диверсантов.
  • Поэтому в Израиле объявили чрезвычайное положение и всеобщую мобилизацию резервистов. А уже 8 октября страна впервые за 50 лет проголосовала за официальное объявление войны.
  • По данным СМИ, в Израиле уже погибли более 750 человек. Число раненых превысило тысячи. Среди погибших – 2 граждане Украины.
  • Израиль 9 октября вернул под контроль населенные пункты на границе с сектором Газа. Однако с несколькими группами вражеских боевиков в городе Сдерот продолжаются боевые столкновения.