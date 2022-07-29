Глібу Бабічу було 53 роки. Він служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді й написав для неї гімн "Подай зброю", який став найвідомішою його піснею. Про винятковий талант і патріотизм "Лєнтяя" далі в матеріалі 24 каналу.
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Біографія Гліба Бабіча
Гліб Бабіч народився 2 березня 1969 року в Миколаєві. Його батько Валерій Васильович був відомим у місті кораблебудівником, журналістом та автором книг про будівництво вітчизняних авіаносців. Мати Євгенія Валеріївна працювала зубною лікаркою.
З самого дитинства Гліб Бабіч писав вірші й займався музикою. У Миколаєві в нього була студія звукозапису, де записувалися не лише українські, а й закордонні артисти. До війни він творив, писав пісні та мав свій бізнес, а 2014-го долучився до антитерористичної операції на Донбасі. У воїна був був позивний "Лєнтяй". Це його творчий псевдонім ще з молодості – "Доктор Лєнтяй".
У мене не було іншого шляху. Не було альтернативи йти чи не йти, тобто не було сумнівів і вибору. Все було таким природним процесом,
– казав Гліб Бабіч в інтерв'ю "Репортеру".
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Пісні Гліба Бабіча
У Бабіча було багато зіркових друзів. Його пісні співає популярний український рок-гурт Kozak System. Трек "Подай зброю" став неофіційним гімном 10-ї гірсько-штурмової бригади, в якій служив поет. Кліп на нього знімали в районі Попасної та Золотого, а деякі кадри – на самому "нулі".
Кліп починається з дівчинки Наді. Я її називаю – доця. Їй 23 роки, вона снайпер. З неї кліп починається і нею закінчується. Така маленька, тендітна, симпатична, її неможливо було не зняти у кліпі. У чомусь вона теж характеризує цю війну,
– розповідав Бабіч журналістам.
Kozak System – Подай зброю: дивіться відео онлайн
За останні чотири роки Kozak System випустили ще кілька пісень у колаборації з Глібом Бабічем:
- "Сила і зброя";
- "Досить сумних пісень";
- "Свобода наче любов";
- "Ті, що тримають небо над Різдвом";
- "Мольфар".
Офіційний реліз останньої відбувся на початку липня 2022-го, за кілька тижнів до смерті поета. Невдовзі вони з Іваном Леньо мали б випускати ще один трек – "Не покинь".
Kozak System – Мольфар: дивіться відео онлайн
Вірші Гліба Бабіча
У творчому доробку Гліба Бабіча понад 500 віршів. Більшість з них він написав уже на війні. 2021 року він видав свою першу й останню збірку "Вірші та пісні". Ось його останній вірш, опублікований у фейсбуці 24 липня, за чотири дні до смерті.