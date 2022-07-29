Глібу Бабічу було 53 роки. Він служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді й написав для неї гімн "Подай зброю", який став найвідомішою його піснею. Про винятковий талант і патріотизм "Лєнтяя" далі в матеріалі 24 каналу.

Важливо У боях за Україну загинув поет Гліб Бабіч

Біографія Гліба Бабіча

Гліб Бабіч народився 2 березня 1969 року в Миколаєві. Його батько Валерій Васильович був відомим у місті кораблебудівником, журналістом та автором книг про будівництво вітчизняних авіаносців. Мати Євгенія Валеріївна працювала зубною лікаркою.

З самого дитинства Гліб Бабіч писав вірші й займався музикою. У Миколаєві в нього була студія звукозапису, де записувалися не лише українські, а й закордонні артисти. До війни він творив, писав пісні та мав свій бізнес, а 2014-го долучився до антитерористичної операції на Донбасі. У воїна був був позивний "Лєнтяй". Це його творчий псевдонім ще з молодості – "Доктор Лєнтяй".

У мене не було іншого шляху. Не було альтернативи йти чи не йти, тобто не було сумнівів і вибору. Все було таким природним процесом,

– казав Гліб Бабіч в інтерв'ю "Репортеру".

Він також очолював волонтерську ініціативу "Res_Publica. Брати по зброї" та був активістом громадської організації "Справа громад". Цікаво, що 2019 року Гліб Бабіч балотувався до Верховної Ради від партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".

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Пісні Гліба Бабіча

У Бабіча було багато зіркових друзів. Його пісні співає популярний український рок-гурт Kozak System. Трек "Подай зброю" став неофіційним гімном 10-ї гірсько-штурмової бригади, в якій служив поет. Кліп на нього знімали в районі Попасної та Золотого, а деякі кадри – на самому "нулі".

Кліп починається з дівчинки Наді. Я її називаю – доця. Їй 23 роки, вона снайпер. З неї кліп починається і нею закінчується. Така маленька, тендітна, симпатична, її неможливо було не зняти у кліпі. У чомусь вона теж характеризує цю війну,

– розповідав Бабіч журналістам.

Kozak System – Подай зброю: дивіться відео онлайн

Цікаво, що спершу Бабіч пропонував "Подай зброю" Сашку Положинському, коли він був фронтменом "Тартака", але той відмовився, бо це буцімто не його стиль, і порадив звернутися до Івана Леньо з Kozak System.

За останні чотири роки Kozak System випустили ще кілька пісень у колаборації з Глібом Бабічем:

"Сила і зброя";

"Досить сумних пісень";

"Свобода наче любов";

"Ті, що тримають небо над Різдвом";

"Мольфар".

Офіційний реліз останньої відбувся на початку липня 2022-го, за кілька тижнів до смерті поета. Невдовзі вони з Іваном Леньо мали б випускати ще один трек – "Не покинь".

Kozak System – Мольфар: дивіться відео онлайн

Вірші Гліба Бабіча

У творчому доробку Гліба Бабіча понад 500 віршів. Більшість з них він написав уже на війні. 2021 року він видав свою першу й останню збірку "Вірші та пісні". Ось його останній вірш, опублікований у фейсбуці 24 липня, за чотири дні до смерті.

Коли смерть присяде на бруствер, спитає – "Ну що тут ти?" Коли нас, як тісто, місить вогняний вал, Я не стану смикати Бога – вийду в канал арти. У піхоти з артою і Богом – зАвжди прямий канал.



Заглушаючи криком в рацію хрипкий голос війни, Продиктую чарівні цифри, наче магічний код. Скрипне радіо – "Прийняв. Тримайтеся, пацани". Решту слів не почую. Бо знову накрив "приход".



Оживе на позиції стадо сталевих слонів, Поверне свої хоботи в сторону наших бід. І зайде у стволи із клацанням стиснутий божий гнів, Для швидкої доставки – без декларацій і мит.

Навіть янголи завмерли в небі - як театральний зал, Небо теж полюбляє сипати – снігом, градом, дощем. Дочекалися. Наче кулак по всесвіту стукнув залп. Другий, третій, а потім іще і ще.

А над нами небо луснуло наче віконне скло, Аж земля підстрибнула, і трохи змінився ландшафт. Смерть сиділа на бруствері. Більш немає. Змело. Та зі стиснутих рук повернулася в серце душа.