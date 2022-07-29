Глебу Бабичу было 53 года. Он служил в 10-й горно-штурмовой бригаде и написал для нее гимн "Подай зброю", который стал самой известной его песней. Об исключительном таланте и патриотизме "Лентяя" далее в материале 24 канала.
Важно В боях за Украину погиб поэт Глеб Бабич
Биография Глеба Бабича
Глеб Бабич родился 2 марта 1969 года в Николаеве. Его отец Валерий Васильевич был известным в городе кораблестроителем, журналистом и автором книг о строительстве отечественных авианосцев. Мать Евгения Валерьевна работала зубным врачом.
С самого детства Глеб Бабич писал стихи и занимался музыкой. В Николаеве у него была студия звукозаписи, где записывались не только украинские, но и зарубежные артисты. До войны он творил, писал песни и имел свой бизнес, а в 2014 году присоединился к антитеррористической операции на Донбассе. У воина был позывной "Лентяй". Это его творческий псевдоним еще с молодости – "Доктор Лентяй".
У меня не было иного пути. Не было альтернативы идти или не идти, то есть не было сомнений и выбора. Все было таким естественным процессом,
– говорил Глеб Бабич в интервью "Репортеру".
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Песни Глеба Бабича
У Бабича было много звездных друзей. Его песни поет популярная украинская рок-группа Kozak System. Трек "Подай зброю" стал неофициальным гимном 10-й горно-штурмовой бригады, в которой служил поэт. Клип на него снимали в районе Попасной и Золотого, а некоторые кадры – на самом "нуле".
Клип начинается с девочки Нади. Я ее называю – дочь. Ей 23 года, она снайпер. С нее клип начинается и ею заканчивается. Такая маленькая, хрупкая, симпатичная, ее невозможно было не снять в клипе. В чем-то она тоже характеризует эту войну,
– рассказывал Бабич журналистам.
Kozak System – Подай зброю: смотрите видео онлайн
За последние четыре года Kozak System выпустили еще несколько песен в коллаборации с Глебом Бабичем:
- "Сила і зброя";
- "Досить сумних пісень";
- "Свобода наче любов";
- "Ті, що тримають небо над Різдвом";
- "Мольфар".
Официальный релиз последней состоялся в начале июля 2022 года, за несколько недель до смерти поэта. Вскоре они с Иваном Леньо должны выпускать еще один трек - "Не покинь".
Kozak System – Мольфар: смотрите видео онлайн
Стихи Глеба Бабича
В творческом наследии Глеба Бабича более 500 стихов. Большинство из них он написал уже на войне. В 2021 году он издал свой первый и последний сборник "Вірші та пісні". Вот его последнее стихотворение, опубликованное в фейсбуке 24 июля, за четыре дня до смерти.