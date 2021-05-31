Літак впав у озеро біля Нешвілла у штаті Теннессі. Крім подружжя Джо та Гвен загинули ще п'ятеро людей.

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Джо Лара загинув у США в авіакатастрофі

Одномоторний літак Cessna C501 впав в озеро біля міста Нешвілл у штаті Теннессі. За повідомленням Федерального управління цивільної авіації США, трагедія сталася ще у суботу, 29 травня.

Борт летів у Флориду, але з невідомих поки причин рухнув. Уламки розкидало на майже кілометр навсібіч.

Рятувальники заявили, що загинули семеро людей, і "живих більше не шукають".

Серед загиблих – 58-річний відомий американський актор і музикант Джо Лара та його дружина Гвен Лара (Шамблін), письменниця й дієтологиня.



Уламки літака розкидало на майже кілометр навсібіч по озеру / Фото CNN

Чим відомий світові Джо Лара

Джозеф Лара народився в Сан-Дієго 2 жовтня 1962 року. Вдало почав кар'єру моделі, але залюбки взявся й за виконання головної ролі у фільмі "Тарзан на Мангеттені" 1989 року, яка й зробила його знаменитим.

Потім Лара знявся у кількох бойовиках (як-от "Американський кіборг: Сталевий воїн" та "Операція загону "Дельта").

І ще в популярних серіалах "Рятувальники Малібу" (1993), "Тарзан: Героїчні пригоди" (1996 – 1997) і "Конан" (1998).

У 2002 ж вирішив піти з кіно, щоб розвиватися як співак та музикант у стилі кантрі. А у 2018 одружився із Гвен Шамблін, маючи доньку від попереднього шлюбу. Спільних дітей пара завести не встигла.



Джо Лара у ролі Тарзана / Фото з сайту joelara.com

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