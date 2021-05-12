Сумну звістку про відхід у вічність Нормана Ллойда повідомило видання The Hollywood Reporter посилаючись на сина актора – Майкла. Причину смерті не повідомляють.

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Норман Ллойд був найстарішим актором у світі, який не завершував свій кар'єрний шлях навіть попри такий поважний вік. Зі слів продюсера Діна Харгроува, який був другом покійного, Ллойд до останнього брав участь у складах журі різних конкурсів, був активним учасником фестивалів і шоу.



Помер Норман Ллойд / Фото з відкритих джерел

Що відомо про Нормана Ллойда

Норман Ллойд народився 8 листопада 1914 року. У 15 років майбутній актор зумів вступити до університету на юридичнй факультет. Однак юрист з нього не вийшов. Ще під час навчання, побачивши, як велика частина випускників цього престижного вузу працює таксистами, молодик заявив, що хоче для себе іншої долі.



Помер найстаріший у світі актор Норман Ллойд / Фото з кадрів фільму

Акторська кар'єра Ллойда почалась у 30-ті роки XX століття й продовжувалась більше 90 років. За плідну працю і великі досягнення у царині кінематографу, Нормана Ллойда нагородили премією Венеціанського кінофестивалю, а також двічі номінували на премію Еммі. За все своє життя артист знявся у більш ніж 60 шоу та фільмах.

Найвідоміші з них були: