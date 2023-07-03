У Рівному на окружній сталася смертельна ДТП: авто збило відомого звукорежисера та спортсмена

2 липня сталася ДТП на окружній у Рівному. За даними правоохоронців, автомобіль наїхав на чоловіка ближче до обіду. Вже наступного дня з'ясувалося, що жертвою став відомий звукорежисер.

Про саму ДТП сповістили поліцейські Рівненщини. Відомо, що сталася вона о 15:05 2 липня поблизу села Велика Омеляна.

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Автомобіль наїхав на велосипедиста

Саме так писали правоохоронці. Вони зазначали, що 42-річний водій легкового авто Alfa Romeo збив велосипедиста. На жаль, останній загинув на місці від отриманих травм. Тоді у поліції казали, що встановлюють особу жертви.

А вже наступного дня стало відомо, що через наїзд загинув відомий звукорежисер Рівненського музично-драматичного театру Андрія Вавринчука. Про ДТП одразу після того, як вона сталася, розповів велосипедист Ігор Овсій на своєму ютуб-каналі. Він прибув на місце аварії та просто не міг стримувати сліз. Чоловік припустив, що Alfa Romeo могла вилетіти на зустрічку, влетіти у відбійник і збити звукорежисера.

Зауважимо, що слідство наразі встановлює всі деталі цієї ДТП.

Андрій – мій друг. Сталося це на об'їзній дорозі навколо Рівного. Я в цей час теж їхав велосипедом, було невелике тренування. Але перебував на іншому напрямку. На півдорозі дізнався з новин про аварію. Друг скинув фото і запитав: чи не Андрія це велосипед? І водночас ми зрозуміли, що це, здається, його велосипед,

– зазначив він.

Міг за день накрутити 400 кілометрів

Ігор Овсій розповів, що відразу ж зателефонував Андрієві. Але, на жаль, замість нього трубку взяв слідчий. Він і сповістив, що звукорежисера більше немає серед живих. Також правоохоронець попрохав зв'язатися з рідними Вавринчука.

Чоловік додав, що на місце аварії прибув за півтори години. Він звернув увагу на те, у що був одягнений звукорежисер. За словами Овсія, на ньому був звичайний одяг і шолом. Він припустив, що Вавринчук "недалеко їхав чи вирішив зробити коло після роботи".

Пан Ігор пригадує, що в Андрія Вавринчука великий досвід поїздок на велосипеді. За його словами, звукорежисер "міг легко проїхати на свої улюблені пиріжки в Сарни через Ковель". І таким чином за день він міг накрутити 400 кілометрів.