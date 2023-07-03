О самом ДТП известили полицейские Ровенщины. Известно, что произошло оно в 15:05 2 июля вблизи села Большая Емельяна.

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Автомобиль наехал на велосипедиста

Именно так писали правоохранители. Они отмечали, что 42-летний водитель легкового автомобиля Alfa Romeo сбил велосипедиста. К сожалению, последний погиб на месте от полученных травм. Тогда в полиции говорили, что устанавливают личность жертвы.

А уже на следующий день стало известно, что из-за наезда погиб известный звукорежиссер Ровенского музыкально-драматического театра Андрея Вавринчука. О ДТП сразу после того, как оно произошло, рассказал велосипедист Игорь Овсий на своем ютьюб-канале. Он прибыл на место аварии и просто не мог сдерживать слезы. Мужчина предположил, что Alfa Romeo могла вылететь на встречку, влететь в отбойник и сбить звукорежиссера.

Заметим, что следствие устанавливает все детали этого ДТП.

Андрей – мой друг. Произошло это на объездной дороге вокруг Ровно. Я в это время тоже ехал на велосипеде, была небольшая тренировка. Но находился в другом направлении. На полпути узнал из новостей об аварии. Друг скинул фото и спросил: не Андрея ли это велосипед? И в то же время мы поняли, что это, кажется, его велосипед,

– отметил он.

Мог за день накрутить 400 километров

Игорь Овсий рассказал, что сразу же позвонил по телефону Андрею. Но к сожалению, вместо него трубку взял следователь. Он и сообщил, что звукорежиссера больше нет в живых. Также правоохранитель попросил связаться с родными Вавринчука.

Мужчина добавил, что на место аварии прибыл через полтора часа. Он обратил внимание на то, во что был одет звукорежиссер. По словам Овсия, на нем была обычная одежда и шлем. Он предположил, что Вавринчук "недалеко ехал или решил сделать круг после работы".

Господин Игорь вспоминает, что у Андрея Вавринчука большой опыт поездок на велосипеде. По его словам, звукорежиссер "мог легко проехать на свои любимые пирожки в Сарны через Ковель". И таким образом, за день он мог накрутить 400 километров.