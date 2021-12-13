Увесь час Євген проводить на репетиціях шоу-концерту KHMARA. Усі думки музиканта саме про відповідальний виступ з симфонічним оркестром, тому він забув про 5-ту річницю весілля з Дар'єю Ковтун.

Зверніть увагу Напередодні різдвяних свят: Євген Хмара виступить в Києві з новим шоу

Євген Хмара про річницю весілля

"Здається, що ми з Дашею знаємо один одного все життя, але одружені лише 5 років. Ще ввечері я пам'ятав про те, що треба зранку обов'язково привітати кохану з річницею весілля. Але, прокинувшись рано-вранці, поїхавши на репетицію з оркестром, я думав вже тільки про ноти. До 15 грудня залишилися лічені дні, весь час йде на репетиції, узгодження аранжувань та обговорення інших деталей", – поділився піаніст.

Дар'я Ковтун – вокалістка і на концерті коханого заспіває декілька власних пісень. Тому вона також приїхала на репетицію, але трішки пізніше. Перед обідом подружжя привітав концертний директор Хмари.

Символічно, в день річниці, Євген презентував на своєму ютуб-каналі концерт, який зняв під час подорожі в Йорданію: "Якщо не знати тих місць, візуально все не так, здається, що ти на Марсі. Тому кліп з 4 моїх композицій має назву однієї з планет".

Концерт Євгена Хмари в Йорданії: дивитись відео онлайн

"Матеріальними подарунками я і Даша не обмінювалися, для нас це нормально. Нам не потрібна причина для того, щоб зробити один одному сюрприз чи організувати сімейне свято. У нас для цього є не лише свята, а 365 днів у році", – підсумував Хмара.

Євген Хмара з дружиною / Фото Оксани Шевчук