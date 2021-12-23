Американський актор та музикант Девін Ретрей прославився у підлітковому віці завдяки 1 і 2 частині стрічок "Сам удова". Та днями він здобув недобру славу через звинувачення у домашньому насильстві.

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Зірку "Сам удома" заарештували

22 грудня поліція штату Оклахома заарештувала Девіна Ретрея. Але згодом його відпустили під заставу розміром 25 тисяч доларів.

До поліції звернулась дівчина актора. Вона заявила, що знаменитість побив її й намагався задушити. Сам Девін Ретрей все заперечив і сказав, що не нападав на кохану.



Девін Ретрей у фільмі "Сам удома" / Фото з інстаграму зірки

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