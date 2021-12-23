Американский актер и музыкант Девин Ретрей прославился в подростковом возрасте благодаря 1 и 2 части лент "Один дома". Но на днях он снискал недобрую славу из-за обвинений в домашнем насилии.

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Звезду "Один дома" арестовали

22 декабря полиция штата Оклахома арестовала Девина Ретрея. Но впоследствии его отпустили под залог размером 25 тысяч долларов.

В полицию обратилась девушка актера. Она заявила, что знаменитость избил ее и пытался задушить. Сам Девин Ретрей все отрицал и сказал, что не нападал на возлюбленную.



Девин Ретрей в фильме "Один дома" / Фото из инстаграма звезды

Что было накануне