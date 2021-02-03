Колишнього чоловіка американської виконавиці Брітні Спірс Джейсона Александера заарештували у Нешвіллі. Причиною стали водіння в нетверезому стані й зберігання наркотиків.

Джерело: Page Six

Популярна американська виконавиця Брітні Спірс одружилась з Джейсоном Александером у 2004 році.

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Заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс

Проти 39-річного колишнього чоловіка Брітні Спірс Джейсона Александера висунули 3 звинувачення: водіння в нетверезому стані, використання приладдя для наркотиків і зберігання заборонених речовин.

Видання повідомляє, що чоловік 26 січня був затриманий у в'язниці Нешвілла. Однак того ж дня він вийшов під заставу розміром у 2500 доларів. Також Джейсон Александер має з'явитися в суді 30 квітня.



Джейсон Александр / Фото з департаменту поліції Нешвілла

Що відомо про шлюб Брітні Спірс та Джейсона Александера

Співачка є подругою дитинства Джейсона. Вони одружилися в 2004 році у Лас-Вегасі. Тоді повідомляли, що і Спірс, і Александер перебували в стані алкогольного сп'яніння. Через 55 годин вони розірвали шлюб.

Алкоголь – це наркотик. Кава – це наркотик. Сигарета – це наркотик. Тому так, ми вживали наркотики,

– повідомляв Джейсон Александр ABC News.

Нетривалі стосунки експари не завадили зберегти між ними хороші відносини. Відомо, що Джейсон Александр досі підтримує виконавицю, а в 2020 році його помітили на акції "Свободу Брітні Спірс", присвяченій визволенню співачки з опікунства.