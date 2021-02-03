Бывшего мужа американской исполнительницы Бритни Спирс Джейсона Александера арестовали в Нэшвилле. Причиной стали вождение в нетрезвом состоянии и хранение наркотиков.

Источник: Page Six

Популярная американская исполнительница Бритни Спирс вышла замуж за Джейсона Александера в 2004 году.

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Арестовали бывшего мужа Бритни Спирс

Против 39-летнего бывшего мужа Бритни Спирс Джейсона Александера выдвинули 3 обвинения: вождение в нетрезвом состоянии, в использовании принадлежностей для наркотиков и хранение запрещенных веществ.

Издание сообщает, что мужчина 26 января был задержан в тюрьме Нэшвилла. Однако в тот же день он вышел под залог размером в 2500 долларов. Также Джейсон Александер должен появиться в суде 30 апреля.



Джейсон Александр / Фото из департамента полиции Нэшвилла

Что известно о браке Бритни Спирс и Джейсона Александера

Певица подруга детства Джейсона. Они поженились в 2004 году в Лас-Вегасе. Тогда сообщали, что и Спирс, и Александер находились в состоянии алкогольного опьянения. Через 55 часов они расторгли брак.

Алкоголь – это наркотик. Кофе – это наркотик. Сигарета – это наркотик. Поэтому да, мы употребляли наркотики,

– сообщал Джейсон Александр ABC News.

Непродолжительные отношения экс-пары не помешали сохранить между ними хорошие отношения. Известно, что Джейсон Александр до сих пор поддерживает исполнительницу, а в 2020 году его заметили на акции "Свободу Бритни Спирс", посвященной освобождению певицы из опекунства.