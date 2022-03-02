За те, що ви зробили з нашими містами, – Євген Кошовий спалив прапор Росії на камеру

Український гуморист та актор Євген Кошовий разом з учасниками тероборони спалив російський прапор. Також він порадив окупантам забратися до Москви.

Актор "Кварталу 95" та гуморист Євген Кошовий звернувся до росіян. Він зняв відео, в якому спалив російський прапор разом з учасниками тероборони.

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Євген Кошовий спалив російський прапор

Гуморист відімстив росіянам за їхні обстріли українських міст. Також він нецензурною лексикою порадив їм їхати назад до Росії.

Короче, під***си, це за те, що ви сьогодні зробили з нашими містами. Так буде і з вами, хто прийде сюди. Ви палили наші прапори, а ми вас, суки, не чіпали. Пиз***те на х*й у свою Москву,

– сказав Кошовий.

Євген Кошовий палить російський прапор / Обережно, відео містить нецензурну лексику 18+

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