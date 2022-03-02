Актер "Квартала 95" и юморист Евгений Кошевой обратился к россиянам. Он снял видео, в котором сжег российский флаг вместе с участниками терробороны.

Смотрите также Новые звездные лица в терробороне: Виктор Бронюк из ТиК также будет защищать Украину от оккупантов

Евгений Кошевой сжег российский флаг

Юморист отомстил россиянам за их обстрелы украинских городов. Также он нецензурной лексикой посоветовал им ехать обратно в Россию.

Короче, под***сы, это за то, что вы сегодня сделали с нашими городами. Так будет и с вами, кто придет сюда. Вы жгли наши флаги, а мы вас, суки, не трогали. Пиз***те на х*й в свою Москву,

– сказал Кошевой.

Евгений Кошевой курит русский флаг / Осторожно, видео содержит нецензурную лексику 18+