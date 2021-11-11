За крок до вівтаря: 3 найгучніших романи Періс Гілтон, які не увінчались успіхом

Світська діва та скандальна персона у Голлівуді Періс Гілтон 11 листопада одружиться у США з обранцем Картером Реумом. Але поки 40-річна жінка приглядалась до свого "принца", на її серце претендували чимало охочих. Про найцікавіші романи Періс читайте далі.

Рік Соломон

Періс Гілтон впродовж усього життя фігурувала на титульних сторінках журналів і таблоїдів, адже вела бурхливе особисте життя та любила алкогольні вечірки. Один з її скандалів був пов'язаний з секс-відео, яке злили в мережу після того, як Періс розійшлась з Ріком Соломоном – колишнім чоловіком Памели Андерсон. Вони мали стосунки у 2001 році.

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Сталось це через 3 роки після розставання пари. Домашнє відео згодом було випущено на DVD під назвою "Одна ніч у Періс". Гілтон подала позов на Соломона, намагаючись заборонити вихід плівки, але у 2005 році позов було врегульовано у позасудовому порядку. Рік повинен був виплатити 400 тисяч доларів, яка вона хотіла спрямувати на благодійність. Але цих грошей вона начебто так і не отримала. Сам Рік Соломон, скориставшись своєю хвилиною слави, швидко став режисером та продюсером.



Молодий Рік Соломон / Фото Getty Images

Джейсон Шоу

Майже одразу після розставання Періс Гілтом з Соломоном, дівчина зав'язала стосунки з Джейсоном Шоу. Вони зустрічались з 2002 по 2003 рік та навіть були заручені, але стосункам і спільному життю не судилось бути. Попри це, впродовж усього роману Джейсон не відходив ні на крок від світської левиці, виконуючи усі її примхи. А за це вона допомогла йому стати зіркою модельного бізнесу, проштовхнувши його в рекламу бренду Tommy Hilfiger.

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Журналісти раніше повідомляли, що пара розсталась через те, що не була готова до весілля у той період життя. Після розриву вони залишились друзями.



Джейсон Шоу з Періс Гілтон / Фото Getty Images

Кріс Зілка

Усі наступні роки Періс Гілтон мала з десяток романів та інтрижок, але знову завоювати її серце по-справжньому зміг актор Кріс Зілка, який має українське коріння – його дідусь родом з Одеси. Пара зустрілась з 2017 по 2019 рік і теж була зарученою. Після року знайомства, у січні 2018, актор освідчився коханій та подарував заручальне кільце вартістю 2 мільйони доларів. Сталось це під час відпустки в Аспені, США.

З невідомих причин пара розірвала стосунки у листопаді 2018 року незадовго до весілля. Незважаючи на сумне завершення їхньої історії, фанати з України досі пам'ятають зірок, які одного разу навіть разом приїжджали в Україну, у Львів. Періс Гілтон відкривала один з елітних готелів.



Періс Гілтон і Кріс Зілка / Фото Getty Images