Пропонували навіть пост міністра, – Юрій Горбунов пояснив, чому відмовився йти в політику

Український телеведучий Юрій Горбунов зізнався, що йому кілька разів пропонували стати депутатом чи навіть міністром культури. Проте артист не захотів йти в політику. Чому Горбунов відмовився від посади – читайте нижче.

Про це Юрій розповів у інтерв'ю Славі Дьоміну. Раніше Горбунов висловився про чоловіків, які втекли за кордон під час війни.

Цікаво Любить епатаж, – Юрій Горбунов висловився про кума Потапа та його скандальний трек

Чому Горбунов відмовився йти в політику

Він наголосив, що минулої виборчої кампанії йому пропонували піти в депутати.

Кілька разів мені також пропонували пост міністра культури. Перший раз я ще задумувався, чи треба мені це. Це якраз така перевірка тебе на витривалість. Відмовити теж складно, тому що при відмові має бути аргумент,

– відповів Горбунов.

Ведучий пояснив свою відмову тим, що кожен має бути на своєму місці. На його думку, хороший телеведучий – не означає хороший міністр.

"Я вважаю, міністром повинен бути менеджер. Не людина культури, не людина з театру, кіно чи мистецтва. Це має бути менеджер, який вміє рахувати гроші. А поруч з ним мають бути люди, які є помічниками”, – зазначив Юрій.

За його словами, якби він таки погодився на міністерський пост, то наважився б дещо змінити структуру відомства.

Міністерство культури – це складно. Це не просто культура – це музеї, бібліотеки, будинки культури, телебачення, інформаційна політика. Це занадто складно, щоб назвати це одним Міністерством. Я би, чесно кажучи, його якось реорганізував,

– відповів Горбунов.

Як зараз заробляє Горбунов

Крім того, ведучий розповів, звідки має заробіток у період війни. Він зізнався, що основний дохід – це телебачення, а також проведення весіль чи корпоративів.

"Заробляю з того, що телебачення дає. Іноді з'являються весілля чи корпоративи, тому що люди попри війну продовжують створювати сім'ї і тримати корпоративний дух, і це абсолютно правильно. Тому що у ворога задача – зламати нас морально", – наголосив Горбунов.

За його словами, зараз немає дешевих чи дорогих ведучих, є якийсь мінімум, за який люди погоджуються працювати. “Іноді люди навіть і не просять ніякої знижки. Ти просто розумієш, що в тих умовах, в яких ми живемо, ми не можемо не мінятися” – додав Юрій.

Ведучий розповів, що зараз немає пишних весіль, а коли люди збираюся, то перші тости – за ЗСУ і за те, що завдяки нашим військовим вони можуть сидіти за столом.

Дивіться повне інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: відео

До слова, український ведучий Юрій Горбунов зараз у шлюбі з Катериною Осадчою. Проте зірковий шоумен досі зідзвонюється зі своєю колишньою дружиною Людмилою. Що про це відомо – читайте у статті.