Сподіваюся на розуміння, – Ткач прокоментував проведення скандального "лакшері" весілля

Лише нещодавно мережу розбурхало гучне весілля експрокурора Ростислава Ільницького та колишньої працівниці ДБР Роксолани Москви. Водночас днями відбулося ще одне резонансне свято.

Скандальний блогер та організатор п'яних вечірок у Києві Олег Захаров відгуляв весілля в одному з найдорожчих готелів України. Ведучим на цьому святі став Юрій Ткач. Через що на нього вилилася хвиля хейту від українців. Днями актор вперше прокоментував цю ситуацію.

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Юрій Ткач відреагував на скандал довкола весілля

Артист зазначив, що не знав про "скандальний бекграунд" молодика. Водночас він зауважив: "Приймаючи комерційні замовлення, ми з дружиною, яка є моїм менеджером, першочергово запитуємо, чи дотичні люди, у яких я проводитиму весілля, до політики, та яку позицію щодо війни Росії з Україною мають. При цьому, прізвища, профайли наречених, чи будь-яка інша персональна інформація — не завжди буває нам відома".

Юрій визнав, що ці "фільтри заслабкі".

Визнаю цю ситуацію ганебною. Всі наслідки приймаю та обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться,

– наголосив Ткач.

Крім того, ведучий додав, що гонорар за це весілля передасть військовим і на інші добрі справи.

"Сподіваюся на розуміння і на те, що суспільство незабаром отримає відповіді на всі питання, що стосуються цієї гучної справи. Бо питань залишилося багато", – підсумував Юрій.

Реакція мережі

У коментарях під дописом чимало знаменитостей підтримали Юрія.

Наталка Денисенко : "Юра, моя повага";

: "Юра, моя повага"; Олександр Волошин : "Юра — красунчик";

: "Юра — красунчик"; Тарас Цимбалюк : "Завжди знав, що ти піз*атий тіп";

: "Завжди знав, що ти піз*атий тіп"; Анна Алхім : "Юра, пошли все на*уй";

: "Юра, пошли все на*уй"; Віталій Козловський : "Юра, я знаю особисто скільки ти всього робиш для військових, тому я з тобою, брате!";

: "Юра, я знаю особисто скільки ти всього робиш для військових, тому я з тобою, брате!"; Анатолій Анатоліч: "Реакція здорової людини".

Багато підписників також стали на сторону ведучого.

"Людину характеризує не помилка, а реакція на помилку. Ви вчинили вірно";

"Гідна відповідь! Ти дуже хороша людина і я ніколи не сумніватимуся у твоїй порядності";

"Адекватна реакція на про*об. Тисну руку".

Водночас були й ті, хто все одно засудив Юрія.

"Юра, це пиз*ець. Невже треба скакати, аби ЗСУ отримали мавік? Невже немає моральних рамок і розуміння, що весілля із розмахом – то занадто в час, коли завозять щодня на кожну вулицю 200- тих";

"Люди добрі! Як можна в такий час страшної війни в Україні влаштовувати такі гульбища?...Тоді, коли гроші постійно потрібні на фронті… А усім "ткачам" хай буде наука, вірно говорить народне прислів'я: "Від любові до ненависті — один крок";

"Ну напевно! Ніхто нічого не знав?! Погано ваш менеджер працює, якщо про замовника інформацію не перевіряє. Гроші, гроші та ще раз гроші. Ганьба".

Що відомо про весілля, де Юрій Ткач був ведучим: головне

Свято пройшло в розкішному заміському комплексі Edem Resort Medical & Spa. Одружився блогер з Івано-Франківська Олег Захаров, який після скандалу з п'яними вечірками у Києві, вийшов під заставу в 402 тисячі гривень.