У часі повномасштабного вторгнення співачка Інна Воронова, яка є дружиною бізнесмена та артиста Юрія Чернецького, збирає кошти на грошову заставу. Чоловіка днями затримали в Києві.

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Дружина скандального артиста Чернецького відкрила збір на заставу

Юрія Чернецького підозрюють у збуті наркотиків, а саме кокаїну, на близько 5 тисяч доларів. Чоловік перебуває в СІЗО.

Щоб допомогти чоловіку, його дружина Інна оголосила збір коштів у своєму інстаграмі. Вона просить підписників скинути їй гроші, аби Чернецький зміг вийти під заставу. Для цього їй потрібно 4 мільйони гривень.

Жінка заявила, що вона не знає, ким був її чоловік у минулій сім'ї, тепер для неї він – винятково артист. За кошти від шанувальників Інна пообіцяла безоплатний концерт разом зі звільненим Юрієм.

Все, що я можу зробити для чоловіка – відкрити збір та сподіватися на вашу підтримку, любов до нас. Вас 80 тисяч в мене. Якщо 8 тисяч по 500 гривень скинуть, то вже завтра Юра буде зі мною. Ми зробимо обов'язково концерт, на який ви будете запрошені, буде ще онлайн-концерт,

– сказала співачка.

Що про це думають в мережі

Інна Воронова закривала можливість коментування деяких її дописів, але все-таки українці активно обговорюють, наскільки "на часі" відкрито збір для чоловіка, тим паче на заставу. Очевидно, чимало користувачів обурені:

"Поки ми збираємо на ЗСУ, хтось має скидати на у**бка, якого загребли за наркотики";

"А жінкам "Азову" скільки давати на "заставу" і кому?";

"Люди, ви серйозно? Ви збираєте гроші для викупу? Не буду нічого поганого писати цим людям, не нам когось судити, але у нас війна, скільки наших хлопців без рук, без ніг, може, їм більше потрібна наша допомога ";

"; "Дама не у своєму розумі. Жах";

"Кому ви гроші скидуєте? На викуп торгаша наркоти?";

"Дивно, що під час війни в Україні вистачає наглості просити гроші для чоловіка, який не був на війні";

"Я шокована з наших людей... Я не думала, шо вони такі кінчені. В час, коли в країні війна, коли є стільки потреб для нації, населення (не плутати з народом) скидає гроші для бариги наркотою. Люди, ви геть ї*анулись? А декому ще й вистачає наглості просити ті гроші, коли в самих "набарижено" стільки, що звичайний українець за все життя не заробить";

"Дно ця шм*ра, її чоловік – злочинець, а ті, хто скинув гроші – особи без мозку. Дно".

Щоправда, є й ті, хто бажають співачці всього найкращого та підтримують її: