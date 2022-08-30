Во время полномасштабного вторжения певица Инна Воронова, жена бизнесмена и артиста Юрия Чернецкого, собирает средства на денежный залог. Мужчину на днях задержали в Киеве.

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Жена скандального артиста Чернецкого открыла сбор на залог

Юрий Чернецкий подозревается в сбыте наркотиков, а именно кокаина, на около 5 тысяч долларов. Мужчина находится в СИЗО.

Чтобы помочь супругу, его жена Инна объявила сбор средств в своем инстаграмме. Она просит подписчиков сбросить ей деньги, чтобы Чернецкий смог выйти под залог. Для этого ей нужно 4 миллиона гривен.

Женщина заявила, что она не знает, кем был ее муж в прошлой семье, теперь для нее он исключительно артист. За средства от поклонников Инна пообещала бесплатный концерт вместе с Юрием.

Все, что я могу сделать для мужчины – открыть сбор и надеяться на вашу поддержку, любовь к нам. Вас 80 тысяч у меня. Если 8 тысяч по 500 гривен сбросят, то уже завтра Юра будет со мной. Мы сделаем обязательно концерт, на который вы будете приглашены, будет еще онлайн-концерт,

– сказала певица.

Что об этом думают в сети

Инна Воронова закрывала возможность комментирования некоторых ее сообщений, но все-таки украинцы активно обсуждают, насколько "своевременно" открыт сбор для мужчины, тем более на залог. Очевидно, многие пользователи возмущены:

"Пока мы собираем на ВСУ, кто-то должен сбрасывать на у**бка, которого загребли за наркотики";

"А женщинам "Азова" сколько давать на "залог" и кому?";

"Люди, вы серьезно? Вы собираете деньги для выкупа? Не буду ничего плохого писать этим людям, не нам кого судить, но у нас война, сколько наших ребят без рук, без ног, может, им больше нужна наша помощь ";

"; "Дама не в своем уме. Ужас";

"Кому вы деньги сбрасываете? На выкуп торгаша наркоты?";

"Удивительно, что во время войны в Украине хватает наглости просить деньги для мужчины, который не был на войне";

"Я шокирована из наших людей... Я не думала, что они так окончены. Во время, когда в стране война, когда есть столько потребностей для нации, население (не путать с народом) сбрасывает деньги для барыги наркотой. Люди, вы прочь А некоторым еще и хватает наглости просить те деньги, когда у самих "набарижено" столько, что обычный украинец за всю жизнь не заработает";

"Дно эта шм*ра, ее муж - преступник, а те, кто сбросил деньги - лица без мозга. Дно".

Правда, есть и желающие певице всего лучшего и поддерживающие ее: