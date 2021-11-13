Відомий український артист Андрій Данилко, відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки, приховує особисте життя й тому не повідомляв про втрату матері. Його продюсер Юрій Нікітін розповів, як чоловік пережив тяжкий період.
До теми В Андрія Данилка померла мама: артист приховував втрату
Юрій Нікітін про втрату мами Данилка
Продюсер розповів, що причиною смерті могли бути проблеми з серцем. Андрій Данилко вже нібито впорався з переживаннями й тепер почувається добре.
Наскільки я пам'ятаю, там щось пов'язане із серцем. Він, звичайно ж, переживав, але сьогодні він уже перебуває в хорошому стані, і, як мені здається, у чудовому самопочутті,
– повідомив Юрій Нікітін.
Що відомо про смерть матері Андрія Данилка
- Як повідомили журналісти кілька місяців тому, мама артиста пішла з життя близько року тому. Їй було 82 роки.
- Андрій Данилко не повідомляв про втрату на широку аудиторію. Втім, про трагічну новину в його родині знали близькі друзі.
- За словами музиканта EL.Кравчук, співак був у хороших стосунках з мамою. Він був на похороні та "зробив все, як люблячий син".