Відомий український артист Андрій Данилко, відомий за сценічним образом Вєрки Сердючки, приховує особисте життя й тому не повідомляв про втрату матері. Його продюсер Юрій Нікітін розповів, як чоловік пережив тяжкий період.

До теми В Андрія Данилка померла мама: артист приховував втрату

Юрій Нікітін про втрату мами Данилка

Продюсер розповів, що причиною смерті могли бути проблеми з серцем. Андрій Данилко вже нібито впорався з переживаннями й тепер почувається добре.

Наскільки я пам'ятаю, там щось пов'язане із серцем. Він, звичайно ж, переживав, але сьогодні він уже перебуває в хорошому стані, і, як мені здається, у чудовому самопочутті,

– повідомив Юрій Нікітін.

Що відомо про смерть матері Андрія Данилка