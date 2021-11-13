Украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, скрывает личную жизнь и потому не сообщал о потере матери. Его продюсер Юрий Никитин рассказал, как мужчина пережил тяжелый период.
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Юрий Никитин о потере мамы Данилко
Продюсер рассказал, что причиной смерти могли быть проблемы с сердцем. Андрей Данилко уже якобы справился с переживаниями и теперь чувствует себя хорошо.
Насколько я помню, там что-то связанное с сердцем. Он, конечно же, переживал, но сегодня он уже находится в хорошем состоянии, и, как мне кажется, в отличном самочувствии,
– сообщил Юрий Никитин.
Что известно о смерти матери Андрея Данилко
- Как сообщили журналисты несколько месяцев назад, мама артиста ушла около года назад. Ей было 82 года.
- Андрей Данилко не сообщал об утрате на широкую аудиторию. Впрочем, о трагической новости в его семье знали близкие друзья.
- По словам музыканта EL.Кравчук, певец был в хороших отношениях с мамой. Он был на похоронах и "сделал все, как любящий сын".