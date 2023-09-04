Зворушив Дорофєєву до сліз: командир ЗСУ підкорив суддів на "Голосі країни-13" – потужне відео

Стартував новий сезон шоу "Голос країни-13". Серед учасників "сліпих прослуховувань" опинився і 25-річний військовослужбовець Юрій Городецький. Боєць ЗСУ підкорив глядачів та суддів шоу.

Цього року через повномасштабну війну шоу "Голос країни" знімають в Польщі. Прем'єра першого випуску вийшов у ефір 3 вересня.

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Участь у шоу взяв і військовий Юрій Городецький. Зараз він є командиром взводу в 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

У нас комендантський взвод. У мене в підпорядкуванні є 22 військовослужбовців. Неважливо, хто ти за посадою та в якому ти військовому званні, в першу чергу треба зберігати людяність. Вони для мене, як одна родина,

– сказав захисник.

Додамо, що в Городецького є двоє синів. Його дружина також служить у ЗСУ.

Юрій на сцені "Голос країни" виконав пісню "Києве мій" Дмитра Гнатюка. Його академічний вокал відгукнувся в серцях суддів та глядачів.

Юрій Городецький на шоу "Голос країни-13": відео

Двоє суддів – Надя Дорофєєва та Іван Клименко – повернули свої крісла до захисника. Він обрав команду Дорофєєвої.

"Ви навіть не уявляєте, яка це для мене честь. Дякую вам за щирість, дякую, що ви тут, дякую, що осяяли цю сцену своєю піснею, своїм голосом", – прокоментувала тренерка.

Нагадаємо, що захисник уже знайомий багатьом українцям, адже пісня у його виконанні "Браття українці" у 2022 році набрала мільйони переглядів у соцмережах.

Юрій Городецький – "Браття українці": відео

Городецький зізнався, що музика завжди була важливою частиною його життя. Зокрема, з першого класу він виступав у сільському клубі, а під час війни співав під гітару для своїх побратимів.