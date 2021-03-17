Юрій Горбунов зачарував мережу романтичним фото з Катею Осадчою

Український шоумен Юрій Горбунов оприлюднив нове чарівне фото з дружиною, Катею Осадчою. Телеведуча підкорила яскравим образом.

Подружжя Юрія Горбунова та Каті Осадчої є зразковим в українському шоу-бізнесі. Вони часто діляться спільними фото та розчулюють мережу.

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Нове фото Осадчої та Горбунова

Днями український телеведучий Юрій Горбунов на своїй сторінці оприлюднив чергову світлину з коханою. Подружжя позувало перед дзеркалом у гримерці. Шоумен постав перед камерою у стильній чорній сорочці та блакитному жакеті.

Натомість Катя Осадча приміряла яскраву рожеву сукню оригінального пошиття без бретелей. Широкий пояс підкреслив тендітну талію зірки. Телеведуча доповнила розкішний look перлинною каблучкою та срібними сережками.

Вона розпустила волосся та вклала його ніжними хвилями, що додали елегантності та жіночності. Катя Осадча завершила образ гарним макіяжем. Вона підкреслила очі темними тінями, а губи нафарбувала рожевим блиском.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Прихильники зіркової пари поділились враженнями від романтичного кадру. Вони засипали подружжя компліментами: