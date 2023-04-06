Олег трубку не бере, – Юрій Горбунов прокоментував, куди зник його друг Винник
Джерело:Слава Дьомін
До великої війни Юрій Горбунов часто перетинався з Олегом Винником то на зйомках, то на івентах. Вони були друзями, але зараз співак навіть не підіймає слухавку від ведучого.
В інтерв'ю Слава Дьомін запитав Юрія Горбунова, хто з відомих людей розчарував його під час війни. Він одразу ж згадав танцівника Влада Яму та "улюбленця жінок" Олега Винника. Якщо до судді "Танців" шоумен ставиться рівно, то зникнення співака його зачепило.
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Юрій Горбунов прокоментував зникнення друга Олега Винника
Як з'ясувалося, ведучий телефонував другу, щоб з'ясувати, де він і що з ним, але слухавку той не підняв. На його думку, публічним людям так робити не варто.
Я не знаю, де він і що з ним. Ми друзі. Просто треба було якось пояснити все це. Ну не можна зникати. Я не знаю, де він. Я пробув (дізнатися). Хто казав то там, то там, а Олег трубку не бере. Сто разів ти дзвонити не будеш. Просто мені здається, якось треба інакше,
– прокоментував Юрій Горбунов.
"Я не скажу, що вони мене розчарували, скоріше здивували. Знаючи їхні характери, знаючи їхні вчинки до війни, якось це все, напевно, мало бути інакше", – додав шоумен.
Юрій Горбунов з Олегом Винником / Фото з інстаграму ведучого
- Нагадаємо, співачка MamaRika взагалі назвала Олега Винника "зашкваром року", бо не розуміє, куди й чому він повністю зник з публічного простору.
- Тоді як у фан-клубі співака пояснюють, що Винник досі лікується в Берліні й не виступає з благодійними концертами, бо "не може стояти на сцені". На думку Валерії Барон, артист повернеться не після перемоги, а коли відчує, що "енергетично зможе звернутися до людей і має сили".