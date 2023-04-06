Олег трубку не бере, – Юрій Горбунов прокоментував, куди зник його друг Винник

До великої війни Юрій Горбунов часто перетинався з Олегом Винником то на зйомках, то на івентах. Вони були друзями, але зараз співак навіть не підіймає слухавку від ведучого.

В інтерв'ю Слава Дьомін запитав Юрія Горбунова, хто з відомих людей розчарував його під час війни. Він одразу ж згадав танцівника Влада Яму та "улюбленця жінок" Олега Винника. Якщо до судді "Танців" шоумен ставиться рівно, то зникнення співака його зачепило.

Не пропустіть Влад Яма не повернеться, – Юрій Горбунов висловився про чоловіків, які втекли під час війни

Юрій Горбунов прокоментував зникнення друга Олега Винника

Як з'ясувалося, ведучий телефонував другу, щоб з'ясувати, де він і що з ним, але слухавку той не підняв. На його думку, публічним людям так робити не варто.

Я не знаю, де він і що з ним. Ми друзі. Просто треба було якось пояснити все це. Ну не можна зникати. Я не знаю, де він. Я пробув (дізнатися). Хто казав то там, то там, а Олег трубку не бере. Сто разів ти дзвонити не будеш. Просто мені здається, якось треба інакше,

– прокоментував Юрій Горбунов.

"Я не скажу, що вони мене розчарували, скоріше здивували. Знаючи їхні характери, знаючи їхні вчинки до війни, якось це все, напевно, мало бути інакше", – додав шоумен.

Юрій Горбунов з Олегом Винником / Фото з інстаграму ведучого