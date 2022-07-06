Мова рятує життя, – Юрій Горбунов про те, як українська мова допомагає вижити на війні

Телеведучий та актор Юрій Горбунов поділився історіями про те, як його друзям українська мова допомогла вижити в окупації в Ірпені та на передовій. Чоловік зазначив, якби важливість мови ми розуміли ще в 2014 році, то нічого цього не було б.

У час війни в суспільстві особливо гостро постало питання мови. Окупанти прийшли "звільняти російськомовне населення", вони ненавидять Україну, нашу мову та культуру. Тому зараз, як ніколи, важливо назавжди викинути з життя все те, що пов'язує нас з ворогом.

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Як мова врятувала життя друзів Юрія Горбунова

Друг Юрія, який за освітою є стоматологом, прожив в окупації в Ірпені 2 тижні. У той час, коли російські офіцери жили в його квартирі, чоловік ховався у підвалі. Він боявся спати, щоб не захропіти, не міг вийти звідти. Сидів і не знав, коли це все закінчиться. Коли в якийсь момент стало тихо, то не розумів, чи вже росіян вибили, чи вони пішли, чи прийшли наші.

Через деякий час двері у підвал відкрилися. Зверху пролунав голос російською мовою: "Есть кто?". Він перестав дихати. А потім почув інший голос: "Не говори російською, тобі ніхто не відповість. Це наші, українці. Якщо є хтось живий, виходьте!",

– розповів Юрій.

Якщо наші військові не заговорили українською, то чоловік не вийшов би з підвалу. І невідомо, чим би це все закінчилося.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну. ​

Мова рятує життя й нашим захисникам на фронті. Ще двоє друзів Юрія нещодавно повернулися з поля бою: один приїхав на лікування, а другий – на ротацію: "Вони казали, що вночі, коли стоїш в лісі з автоматом і хтось йде, то лише мова може врятувати. Бо вночі не видно, якого кольору стрічка на руці. А от якщо розмовляють українською – це свої".

От у чому сенс мови. І якби ми зрозуміли це ще у 2014 році, коли забирали Крим, то нічого б цього не було,

– підсумував Горбунов.

Інтерв'ю Юрія Горбунова: дивіться відео онлайн

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