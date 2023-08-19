Юрій Горбунов відповів на слова Єфросиніної про те, що він для неї "припинив існувати"

Ведучий Юрій Горбунов прокоментував слова Маші Єфросиніної про те, начебто він перестав для неї існувати. Продюсер запропонував розповісти самій колезі, який конфлікт стався.

Коментуючи скандал навколо серіалу Юрія Гобунова, Маша Єфросиніна заявила: "Від**іться ви від мене з тим Горбуновим. Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році". Аліна Доротюк запитала у продюсера, що спричинило таку її реакцію.

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Юрій Горбунов про слова Єфросиніної

Я думаю, що до неї ніхто не до**бувався з цим питанням. Це вона сама вигадала. Як би відчепіться від мене. Вирішила скористатися можливістю,

– висловився Юрій Горбунов.

Ведучий додав, що про конфлікт, який стався між ними, краще запитати у самої Єфросиніної. Юрій Горбунов відмовився розповідати, що за подія відбулася у 2021 році.

"Нехай вона вам цю історію розповість, і тоді подивитися, хто правий, а хто ні. Просто Маша сказала, але вона забула, що може бути продовження цієї історії. Ось нехай вона розповість, а я послухаю. Я можу це розповісти, але буде некрасиво. Потрібно, щоб прозвучало з перших вуст. Це буде правильно".

Юрій Горбунов зазначив, що для нього Маша Єфросиніна існує й не пропала. Він додав, що у 2022 році привітав її з днем народження, але не отримав відповіді.

Я ж не говорив, що ця людина для мене пропала. Для мене вона не пропала. Для мене Маша – ведуча, громадська діячка, яка багато робить для перемоги. Для мене вона жива, а я для неї – ні. Я знаю чому. Для мене вона існує,

– сказав ведучий.

Інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: дивіться відео онлайн

Що казала Єфросиніна про скандал